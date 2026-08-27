El 27 de agosto, el santoral católico conmemora la festividad de Santa Mónica de Hipona, una de las figuras más veneradas de la cristiandad universal. Nacida en Tagaste en el siglo IV, esta humilde y virtuosa mujer africana consagró su existencia a la conversión espiritual de su familia, convirtiéndose en el símbolo imperecedero de la maternidad cristiana y la oración incansable.

Santa Mónica de Hipona y la incansable oración por la conversión de su hijo

Casada con Patricio, un funcionario pagano de carácter violento, logró convertirlo antes de su muerte gracias a su bondad incondicional. Sin embargo, su mayor prueba espiritual fue su hijo Agustín, quien llevaba una vida descarriada y alejada de los dogmas de la Iglesia. Mónica ofreció constantes ayunos por la salvación del alma del joven intelectual.

Durante más de catorce años, persiguió a su hijo por Cartago, Roma y Milán implorando el amparo divino. En la ciudad milanesa halló el consuelo de San Ambrosio, quien pronunció la famosa profecía que consolaría su atribulado corazón: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Poco después, presenció el bautismo de su amado hijo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los relatos antiguos atestiguan prodigiosos milagros de sanación y visiones místicas que anticipaban acontecimientos futuros. La tradición afirma que su fe inquebrantable curó a numerosos enfermos en el norte de África e Italia, mientras que su sabiduría espiritual inspiró a influyentes pensadores de la antigüedad en el camino hacia el Cielo.

Falleció pacíficamente en Ostia Antica mientras preparaba el regreso a su tierra natal junto a su hijo recién convertido. Hoy en día, miles de fieles acuden a su intercesión divina para pedir por los hijos alejados de la fe, las crisis matrimoniales y la paz en los hogares golpeados por la violencia o las adicciones.

Sus devotos suelen rezar novenas y oraciones marianas solicitando el don de la perseverancia en la oración. Su legado imborrable enseña al pueblo creyente que el amor maternal impregnado de fe sincera todo lo alcanza, recordando que ninguna lágrima derramada con verdadera devoción ante el altar de Dios cae jamás en el olvido.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al insigne médico y obispo San Cesáreo de Arles y a San Rufo. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se celebran figuras fundamentales del calendario romano, como su propio hijo San Agustín de Hipona, Santa Rosa de Lima y San Ramón Nonato, cuyos testimonios enriquecen la fe eclesial.

Para los devotos de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y contemplar su memoria en el Monasterio San Ramón Nonato, ubicado en el barrio porteño de Retiro (Reconquista 269), donde las Hermanas Agustinas de la Santa Cruz conservan imágenes y relicarios consagrados a la patrona de las madres cristianas.