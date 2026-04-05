Este 5 de abril, la Iglesia rinde homenaje a San Vicente Ferrer, una figura colosal dentro del santoral católico y de la Orden de Predicadores. Nacido en Valencia, este fraile recorrió incansablemente Europa occidental durante el Cisma de Occidente, logrando conversiones masivas gracias a su elocuencia de fuego y su llamado urgente a la penitencia ante la inminencia del juicio divino.

San Vicente Ferrer y el poder de la palabra taumatúrgica

La vida de Vicente estuvo marcada por una actividad misionera frenética, predicando siempre en su lengua materna pero siendo comprendido milagrosamente por personas de diversas naciones. Su rigor asético era extremo: ayunaba diariamente y dormía en el suelo, dedicando las madrugadas al estudio de las Escrituras. Su influencia política fue clave para resolver conflictos dinásticos, como el Compromiso de Caspe.

Las fuentes italianas y crónicas de la época documentan miles de milagros realizados en vida, desde curaciones instantáneas de leprosos hasta la resurrección de muertos. Un prodigio célebre narra cómo detuvo un albañil que caía de un andamio, dejándolo suspendido en el aire hasta obtener permiso de su superior. Estos hechos le valieron el título popular de "el santo de los milagros".

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Incluso se relata que Vicente poseía el don de lenguas y de profecía, prediciendo con exactitud eventos eclesiásticos y civiles futuros. Su carisma era tal que las multitudes lo seguían por campos y ciudades, obligándolo a predicar desde púlpitos improvisados al aire libre. Su mensaje, aunque severo en la forma, brotaba de un corazón profundamente compasivo y preocupado por la salvación.

La devoción actual hacia San Vicente Ferrer lo sitúa como patrón de los constructores y de los huérfanos. En muchos lugares se representan los "Milacres", pequeñas obras teatrales que conmemoran sus actos prodigiosos. Los fieles acuden a él buscando claridad en momentos de confusión espiritual y fortaleza para reformar sus vidas, siguiendo su ejemplo de coherencia evangélica y entrega total.

La oración tradicional a este santo dominico resalta su labor evangelizadora: "Oh Dios, que para la salvación de las almas enviaste a San Vicente como ministro de la palabra, concédenos que, por su ejemplo, aprendamos a temer tu juicio y a amar tu misericordia infinita". Su figura sigue siendo un faro de renovación para la predicación contemporánea.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a Santa Juliana de Cornillon y a San Alberto de Montecorvino. Durante esta semana, la fe cristiana celebra además a San Juan Bautista de la Salle y a San Estanislao. Estas vidas ofrecen testimonios diversos de caridad, educación y sacrificio, enriqueciendo la vida litúrgica de toda la comunidad eclesial.

En la Ciudad de Buenos Aires, los devotos pueden venerar su imagen en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario (Convento de Santo Domingo), ubicada en Defensa y Belgrano. Allí, los frailes dominicos mantienen viva la memoria de su hermano de hábito, ofreciendo un espacio de oración y reflexión sobre el legado de este gran predicador universal.