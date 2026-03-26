Este jueves 26 de marzo, el santoral católico celebra la fiesta de San Braulio de Zaragoza, una de las mentes más brillantes del siglo VII. Sacerdote de linaje noble y discípulo predilecto de San Isidoro de Sevilla, Braulio asumió la sede episcopal de Zaragoza en un momento crucial para la consolidación de la fe en la península ibérica. Su vida fue un puente entre la sabiduría clásica y la fe cristiana, dedicándose a la enseñanza, la liturgia y la organización de los concilios de Toledo.

San Braulio y el rescate del saber de San Isidoro

La hagiografía italiana destaca su labor como el gran "editor" de la antigüedad: fue él quien animó a San Isidoro a escribir sus famosas Etimologías y quien, tras la muerte de su maestro, ordenó y completó la obra que serviría de enciclopedia para toda la Edad Media. Fuentes relatan cómo Braulio, además de su labor intelectual, era un pastor profundamente humano; sus cartas revelan a un hombre que sufría con los problemas de su pueblo y que no temía corregir a los monarcas visigodos cuando sus leyes se alejaban de la justicia evangélica.

Los milagros atribuidos a su intercesión se vinculan frecuentemente con la sabiduría y la protección de los estudiantes. Los registros históricos de la ciudad de Zaragoza mencionan que su tumba en la actual Basílica del Pilar fue durante siglos un lugar de peregrinación para quienes buscaban claridad mental y éxito en sus labores intelectuales. Se cuenta que su elocuencia era tal que lograba convertir a los más escépticos con la sola fuerza de su argumentación, siempre impregnada de una profunda caridad y respeto por la verdad.

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La devoción actual a San Braulio de Zaragoza lo posiciona como el patrono de la Universidad de Zaragoza y de los archiveros. En la liturgia, se resalta su papel como "Luz de España", recordándonos que la fe no teme a la razón, sino que la ilumina. Los fieles recurren a él para pedir por los educadores, por los jóvenes que enfrentan exámenes difíciles y para obtener la gracia de saber comunicar el Evangelio con inteligencia y mansedumbre en una sociedad que a menudo desprecia sus raíces culturales.

La oración dedicada a este santo suele pedir el don de la sabiduría. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por la intercesión de San Braulio de Zaragoza, sepamos buscar siempre la Verdad y transmitirla con fidelidad a las futuras generaciones". Es común invocarlo para pedir por la preservación del patrimonio cultural de la Iglesia y para que los líderes intelectuales pongan sus talentos al servicio del bien común, siguiendo el ejemplo del obispo que consideraba la cultura como un camino hacia Dios.

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Junto a este gran obispo, el santoral católico recuerda hoy a San Ludgero de Münster y a San Cástulo. Durante esta semana hemos vivido la gran Solemnidad de la Anunciación ayer y nos encaminamos hacia el domingo de Ramos, que marcará el inicio de la Semana Santa 2026. Mañana, 27 de marzo, se recordará a San Ruperto de Salzburgo, manteniendo una secuencia de santos que fueron fundamentales en la evangelización y civilización de Europa.

En la Ciudad de Buenos Aires, se puede honrar su memoria en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en el barrio de Recoleta. Dado que San Braulio es el copatrono de la ciudad de Zaragoza (donde se encuentra el Pilar original), este templo porteño es un lugar privilegiado para pedir su intercesión. Es un espacio ideal para que estudiantes y profesores argentinos pidan la luz del Espíritu Santo sobre sus tareas y para reflexionar sobre la importancia de defender la identidad cultural y espiritual con la firmeza y sabiduría de este santo visigodo.