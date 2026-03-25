Este miércoles 25 de marzo, el santoral católico se detiene ante uno de los acontecimientos más sagrados del cristianismo: la Anunciación del Señor. Exactamente nueve meses antes de la Navidad, recordamos el instante en que la divinidad se unió a la humanidad en el seno de una joven de Nazaret. Esta fiesta es la celebración de la obediencia y la humildad, donde el destino del mundo dependió del "Fiat" (Hágase) de una mujer que aceptó el plan de Dios sin condiciones.

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La hagiografía italiana y la tradición universal destacan el diálogo místico entre el ángel y María. San Bernardo de Claraval describía poéticamente cómo "todo el universo esperaba la respuesta de María". Al aceptar su misión, el Verbo se hizo carne, transformando una humilde vivienda de Galilea en el primer sagrario de la historia.

Los milagros asociados a esta solemnidad se vinculan con la fertilidad y la protección de la vida desde la concepción. Los registros históricos de los Santos Lugares en Nazaret mencionan que la Basílica de la Anunciación es un centro de constantes conversiones y sanaciones espirituales. Se dice que quienes rezan el Ángelus con devoción este día reciben una gracia especial de paz doméstica. Es una fecha donde lo imposible se vuelve posible por la acción del Espíritu Santo, rompiendo las leyes de la naturaleza para dar paso a la Redención.

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La devoción actual a la Virgen de la Anunciación la posiciona como la patrona de las madres embarazadas y de quienes buscan el sentido de su vocación. En la liturgia, se resalta la dignidad de la mujer y el valor sagrado de la vida. Los fieles recurren a ella para pedir por la paz en el mundo, por los niños que aún no han nacido y para obtener la valentía de decir "sí" a la voluntad de Dios en sus propias vidas, a menudo marcadas por la incertidumbre o el miedo al futuro.

La oración dedicada a este día es el mismo Ave María y la oración del Ángelus. Los devotos suelen rezar: "El Ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo". Es común invocar la protección de la Virgen sobre las familias que desean tener hijos y sobre los jóvenes que deben tomar decisiones fundamentales para su vida, recordando que María era apenas una adolescente cuando asumió la responsabilidad más grande de la historia.

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Junto a esta gran solemnidad, el santoral católico recuerda hoy a San Dimas (el Buen Ladrón) y a Santa Lucía Filippini. Durante esta semana hemos transitado por la fortaleza de Santa Catalina de Suecia ayer y nos preparamos para la memoria de San Braulio de Zaragoza mañana, 26 de marzo. El próximo 28 de marzo celebraremos a San Sixto III, manteniendo un camino de cuaresma que se ilumina hoy con la noticia de la llegada del Mesías.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes celebrar este misterio en la Parroquia de la Anunciación, en el barrio de Belgrano (calle Iberá 3900), o participar de la tradicional Misa por la Vida en la Catedral Metropolitana. Es un día de precepto para muchos y una oportunidad para que los argentinos renueven su compromiso con la vida y la esperanza. En estos templos, los fieles pueden meditar sobre el silencio de Nazaret y pedir que, a ejemplo de María, la Argentina sepa abrirse a los dones de Dios con generosidad y alegría.