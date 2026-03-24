Este martes 24 de marzo, el santoral católico celebra la fiesta de Santa Catalina de Suecia (Katarina Ulfsdotter). Hija de la célebre mística Santa Brígida, Catalina logró trazar su propio camino de santidad, uniendo la nobleza de su linaje con una humildad radical. Aunque contrajo matrimonio por obediencia, vivió junto a su esposo en una castidad de mutuo acuerdo, dedicando su vida a la oración y al servicio, hasta que finalmente se unió a su madre en Roma para asistir a los peregrinos y necesitados de la Ciudad Eterna.

Santa Catalina y el milagro de la protección contra los peligros

La hagiografía italiana destaca su papel como la primera abadesa del monasterio de Vadstena. Fuentes relatan cómo, durante su estancia en Roma, su belleza atraía a pretendientes insistentes que intentaban raptarla; se cuenta que, en varias ocasiones, Dios intervino mediante animales (como un ciervo que distrajo a sus perseguidores) o nubes repentinas para ocultarla y proteger su integridad. Tras la muerte de su madre, Catalina regresó a Suecia llevando sus reliquias y trabajó incansablemente para obtener la aprobación papal de la Orden del Santísimo Salvador, conocida hoy como las Hermanas Brigidinas.

Los milagros atribuidos a su intercesión se vinculan frecuentemente con la protección de las mujeres en peligro y el consuelo de las madres que han sufrido abortos naturales. Los registros históricos mencionan su capacidad para pacificar tormentas y su don de profecía. Tras su fallecimiento en 1381, su tumba en Vadstena se convirtió en un centro de sanación espiritual. Es invocada especialmente por quienes buscan preservar la pureza de intención en sus vidas y por aquellas personas que deben cuidar de padres ancianos o enfermos, reflejando la abnegación que ella mostró hacia Santa Brígida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Bienvenido de Osimo: el obispo de la paz y el guardián de la justicia social

La devoción actual a Santa Catalina de Suecia la posiciona como la patrona contra los abortos espontáneos y protectora de las víctimas de acoso. En la liturgia, se resalta su fortaleza para vivir en el mundo sin pertenecer a él, manteniendo siempre la mirada fija en Cristo. Los fieles recurren a ella para pedir por la santidad de las familias, por la vocación de los jóvenes y para obtener la gracia de la perseverancia en medio de las pruebas sociales, recordando que ella supo ser luz tanto en las cortes reales como en los hospitales más humildes.

La oración dedicada a esta santa suele pedir la guía divina en los momentos de incertidumbre. Los devotos suelen rezar: "Señor, que en Santa Catalina de Suecia nos diste un modelo de amor filial y castidad heroica, concédenos seguir sus pasos con un corazón puro". Es común invocarla para pedir por la paz en el norte de Europa y para que las mujeres encuentren en ella un baluarte de dignidad y fuerza, siguiendo el ejemplo de quien prefirió la riqueza del espíritu sobre todos los honores de la corona sueca.

Santo Toribio de Mogrovejo: el incansable misionero y protector de los pueblos originarios

Junto a esta santa escandinava, el santoral católico recuerda hoy a San Óscar Romero (en el aniversario de su martirio, una memoria muy querida en América Latina) y a San Severo de Catania. Durante esta semana hemos transitado por la labor de Santo Toribio de Mogrovejo ayer y nos preparamos para la gran Solemnidad de la Anunciación del Señor mañana, 25 de marzo. Esta fecha marca un punto de inflexión en el calendario, preparándonos para el misterio de la Encarnación.

En la Ciudad de Buenos Aires, se puede honrar su memoria y pedir su intercesión en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, en el barrio de Retiro (calle Juncal 876). En este templo de gran belleza, los fieles pueden encontrar un espacio de recogimiento para meditar sobre la vida de Santa Catalina y pedir por la protección de las mujeres de la Argentina. Es un lugar propicio para elevar una plegaria por la dignidad de la vida desde su concepción y para buscar en la santa sueca la inspiración necesaria para vivir una fe valiente y coherente en la gran ciudad.