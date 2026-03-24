El enigma de Felicitas Guerrero: crímenes de pasión y el mito de la dama de blanco en Barracas

La historia de Felicitas Guerrero representa uno de los capítulos más sombríos y fascinantes de la alta sociedad porteña del siglo XIX. Considerada en su época como la mujer más bella de la República, su vida estuvo marcada por la opulencia de la aristocracia y una serie de tragedias personales que terminaron por forjar un mito duradero.

Hija de una familia acaudalada, Felicitas fue obligada a los 18 años a contraer matrimonio con Martín de Álzaga, un hombre mucho mayor que ella y poseedor de una de las fortunas más grandes del país. Este enlace, típico de las conveniencias sociales de la época, la sumergió en una vida de lujos pero también de profundas pérdidas familiares.

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Tras la muerte de su esposo y de sus dos hijos, la joven viuda heredó una herencia colosal que la convirtió en el centro de todas las miradas y ambiciones de la ciudad. Sin embargo, su destino quedó sellado por la obsesión de Enrique Ocampo, un pretendiente despechado que no aceptó el rechazo de la mujer que amaba con una intensidad violenta.

El 29 de enero de 1872, en su quinta del actual barrio de Barracas, Ocampo interceptó a Felicitas tras enterarse de su compromiso con Samuel Sáenz Valiente. En un arrebato de celos, el hombre le disparó por la espalda antes de morir él mismo en circunstancias confusas, marcando el fin de la joven y el inicio de una leyenda urbana.

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En honor a su memoria, los padres de la joven mandaron a construir la Iglesia de Santa Felicitas, un imponente templo de estilo neogótico alemán frente a la actual Plaza Colombia. Es aquí donde, según los relatos populares, el espíritu de la mujer continúa manifestándose, buscando el descanso que la violencia de su muerte le negó.

Los vecinos de Barracas han alimentado durante décadas historias sobre una figura femenina vestida de blanco que recorre los pasillos del templo en las noches de neblina. Algunos aseguran que el llanto de una mujer se escucha detrás de las puertas de hierro, mientras que otros afirman haber visto sombras deslizándose entre las torres.

Existe una tradición persistente entre los visitantes que buscan soluciones a sus problemas sentimentales. Muchas mujeres suelen atar pañuelos blancos en las rejas de la iglesia, creyendo que el alma de Felicitas, quien sufrió por amor y traición, puede interceder para ayudar a cumplir deseos vinculados al corazón o evitar desengaños.

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Un detalle que alimenta el misticismo del lugar es la ausencia de un pasillo central en la nave de la iglesia, diseño poco frecuente que algunos atribuyen al deseo de los padres de que nadie caminara hacia un altar donde su hija nunca pudo casarse. El ambiente cargado de humedad y silencio refuerza la sensación de una presencia constante.

El historiador Daniel Balmaceda explica en sus investigaciones que la tragedia de Felicitas conmovió tanto a la sociedad que cambió las leyes de herencia en el país. El impacto fue tal que el templo se convirtió en un monumento al dolor familiar, permaneciendo como un testimonio arquitectónico de un crimen que nunca fue olvidado.

Dentro de la iglesia, las estatuas de mármol de Carrara representan a los protagonistas de esta historia con un realismo inquietante. Se dice que si se toca la mano de la estatua de Felicitas durante la madrugada, se puede sentir una temperatura distinta a la de la piedra, un fenómeno que los creyentes vinculan a su energía vital.

A diferencia de otros cultos populares argentinos que buscan favores económicos o salud, el de Felicitas Guerrero está intrínsecamente ligado al romanticismo trágico. Ella no es vista como una santa oficial por la Iglesia Católica, pero el fervor popular la ha elevado a una categoría de protectora de los enamorados del barrio.

Las crónicas policiales de la época describieron el evento con una crudeza que alimentó el morbo y la compasión. Los detalles del arma utilizada y la trayectoria de la bala fueron discutidos en los salones más exclusivos de Buenos Aires, dejando una marca imborrable en la identidad de una ciudad que crecía bajo la sombra de Europa.

La arquitectura del complejo, que incluye un túnel que conectaba con la antigua quinta, añade capas de misterio a la zona. Estos pasadizos subterráneos, hoy cerrados al público general, son señalados por los investigadores de lo paranormal como puntos de gran actividad energética donde los ruidos de pasos son frecuentes.

A lo largo de más de un siglo, el mito se ha mantenido vivo gracias a la transmisión oral y a la literatura. La imagen de Felicitas Guerrero como la "Dama de Blanco" es hoy un componente esencial del folclore urbano porteño, atrayendo a curiosos y devotos que buscan una conexión con el pasado trágico de la Argentina.

El culto a su figura se manifiesta en pequeños gestos cotidianos, como dejar flores en las cercanías del templo o simplemente guardar silencio al pasar frente a sus muros. La historia de la mujer que aún habita su iglesia sigue siendo un recordatorio de las pasiones humanas y de cómo la memoria popular transforma el dolor en leyenda.

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