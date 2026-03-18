Ladislao Biro: el genio húngaro que transformó la escritura mundial desde su refugio en Buenos Aires

Ladislao José Biro llegó al puerto de Buenos Aires en 1940, escapando de una Europa asfixiada por el avance de la Alemania nazi. El periodista e inventor húngaro no traía grandes lujos, pero cargaba con el prototipo de una herramienta que jubilaría para siempre a la pluma estilográfica. Su arribo marcó el inicio de una revolución industrial y cultural en el Cono Sur.

La idea del bolígrafo nació de la observación técnica en una imprenta de Budapest. Biro notó que la tinta utilizada para los periódicos secaba al instante, a diferencia de la usada en las plumas tradicionales. Sin embargo, esa viscosidad impedía que el fluido bajara por el plumín. La solución fue una pequeña esfera de acero que giraba libremente en la punta.

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Junto a su socio Juan Jorge Meyne, fundó en el barrio porteño de Colegiales la compañía Biro-Meyne-Biro. De la unión de sus apellidos surgió la marca "Birome", término que se incorporó al léxico argentino para identificar al objeto de forma genérica. El primer modelo comercial, lanzado en 1944, enfrentó desafíos técnicos por la gravedad y el flujo constante.

El impacto de la patente argentina y la expansión global de la birome

La birome no fue un éxito inmediato debido a su precio elevado en los primeros años de producción. El gobierno británico, sin embargo, vio su potencial estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Los aviadores de la Royal Air Force necesitaban un instrumento que no chorreara tinta debido a los cambios de presión atmosférica en las alturas.

El historiador Daniel Balmaceda explica en sus investigaciones que "la birome fue una solución tecnológica para un problema de física". El mecanismo de la esfera permitía escribir en cualquier posición y sobre superficies rugosas. Argentina se convirtió en el laboratorio global donde se perfeccionó el invento antes de que la patente fuera vendida a nivel internacional.

Biro no solo inventó el bolígrafo; su mente prolífica registró más de treinta patentes a lo largo de su vida. Entre ellas figuran un sistema de cambios automático para automóviles, un frasco de perfume con el mismo principio de la bolilla y un modelo de cerradura electromagnética. Su curiosidad intelectual era el motor de una constante búsqueda de eficiencia técnica.

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A pesar de la fama mundial de su creación, Ladislao Biro mantuvo un perfil bajo en su residencia del barrio de Belgrano. Allí continuó trabajando en su taller personal, rodeado de herramientas y planos. Su integración a la sociedad argentina fue total, adoptando la nacionalidad y contribuyendo al desarrollo científico del país que lo recibió como refugiado.

El impacto de su figura es tal que en Argentina se celebra el Día del Inventor cada 29 de septiembre, fecha de su nacimiento. El país reconoce en Biro la capacidad de resiliencia del inmigrante que, partiendo de la adversidad, logra modificar un hábito universal. Su legado persiste en cada firma, carta o nota escrita a mano hoy.

La producción masiva de la birome democratizó el acceso a la escritura, eliminando la necesidad de tinteros y secantes. Lo que comenzó como un artículo de lujo terminó siendo el objeto más fabricado de la historia moderna. La planta de producción en Buenos Aires llegó a emplear a cientos de operarios, impulsando la industria local de posguerra.

Biro falleció en Buenos Aires en 1985, habiendo visto cómo su invento conquistaba todos los rincones del planeta. Su historia representa el cruce entre la tragedia europea y la oportunidad americana. Hoy, la birome es un símbolo de la inventiva nacional, un puente entre la necesidad técnica y la ejecución práctica de un visionario.