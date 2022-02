A 61 años del primer recital de Los Beatles en The Cavern Club, el escenario donde empezaron a ser leyendas

Este miércoles 9 de febrero se cumplen 61 años de uno de los recitales más importantes de la musica popular, la presentación de The Beatles en The Cavern Club. Será recordado por haber sido la primera aparición del grupo arriba de este escenario.

Ubicado en el número 10 de Mathew Street, en la ciudad de Liverpool, quedó marcado a fuego dentro de la historia del rock cuando el 9 de febrero de 1961 tocaron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best (reemplazado al poco tiempo por Ringo Starr) durante una hora en este club nocturno de rock and roll.

Fue en ese lugar donde conocerían a su futuro representante, Brian Epstein, conocido como el “quinto Beatle” por haber conseguido su primer contrato discográfico con EMI.

De allí en más, el cuarteto de Liverpool no pararía de escalar hasta ser una de las bandas más importantes del rock y marcando la antesala de la beatlemanía en el mundo. The Beatles volverían para realizar 292 presentaciones en The Cavern Club, siendo la última el 3 de agosto de 1963, a cinco meses de haber lanzado al mercado su primer disco “Please Please Me” y con clásicos instantáneos como Love Me Do y I Saw Her Standing There.

Por qué se celebra el Día Internacional de The Beatles

Tras ser cerrado y demolido en los años 70, este monumento del rock fue reconstruido en el mismo sitio y actualmente es una parada obligada para turistas y en especial, para los fanáticos de la banda inglesa. En cuanto a The Beatles, la banda se disolvería en 1970 y dejando un legado de grandes discos y seguidores a través de diferentes generaciones.

En 2018, a casi 55 años de la última presentación de The Beatles en el lugar, Paul McCartney volvió para tocar durante dos horas algunos de los mayores éxitos del grupo y siendo su segunda aparición tras su concierto en 1999.

En coincidencia con este hecho histórico de la banda, miles de fanáticos disfrutan desde noviembre del año pasado el documental Get Back, dirigido por Peter Jackson y lanzado por Disney+, con material nunca visto sobre la etapa final del grupo y la composición del disco Let It Be.

