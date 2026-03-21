Chuck Norris tenía 86 años y fue una de las leyendas de los filmes de artes marciales

Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció ayer a los 86 años, informó su familia. “Es con el corazón embargado que compartimos el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris la mañana de ayer”, dice el texto publicado en las redes sociales del protagonista de Walker, Texas Ranger, la serie que también tuvo éxito en Argentina. La familia del actor dijo que quería mantener las circunstancias de su fallecimiento en privado. “Para el mundo, él era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él era un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”, señala el mencionado comunicado.

Los colegas dicen... Chuck Norris había cumplido 86 años el pasado 10 de marzo. “Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, señaló en un video en el que se lo ve entrenando con un hombre. “Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven”, agregó. Estrellas de la acción como Sylvester Stallone, Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme lo homenajearon de inmediato. “Siempre lo vi como un modelo a seguir”, dijo Lundgren en Instagram. “Alguien con el respeto, la humildad y la fuerza que requiere ser un hombre”. Stallone recordó sus “buenos momentos trabajando junto” a él, mientras que Van Damme dijo que será “muy extrañado”. El portal de noticias TMZ reportó el jueves que Norris habría sufrido una emergencia médica. Consultada por AFP al respecto, la oficina que representa al actor declinó hacer comentarios.

Actor por accidente. Carlos Ray “Chuck” Norris nació en Ryan, Oklahoma, el 10 de marzo de 1940. Descubrió su pasión por las artes marciales cuando prestaba servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur. Su interés por el tang soo do, un arte marcial coreano basado en el karate, llevaría a Norris a derribar a muchos oponentes sobre el tatami y a convertirse él mismo en un ídolo de la gran pantalla.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su épica pelea con la superestrella de las artes marciales Bruce Lee en la clásica película de kung-fu de 1972 La furia del dragón, que recaudó mil veces su presupuesto de 130 mil dólares, contribuyó a convertir a Norris en una figura del cine y la televisión. Pero Norris, que de niño idolatraba a John Wayne, se hizo actor casi por casualidad.

Tras dejar la Fuerza Aérea en 1962, se instaló en Los Ángeles, donde, mientras esperaba una oportunidad para formarse como policía, montó un estudio de artes marciales y encontró su vocación. En 1967, con un título de campeón de karate de Estados Unidos, se volvió el instructor de referencia para celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley y Donny Osmond. Se hizo amigo de Bruce Lee, y en 1968 debutó como actor con un cameo en Las demoledoras, de Dean Martin.

Superman, enemigo. Le siguieron numerosos papeles protagonistas en películas de karate, y en 1983, se metió en la piel de un taciturno ranger de Texas que libraba una guerra contra un traficante de armas en McQuade, el lobo solitario, que sirvió de modelo para Walker, Texas Ranger. Esta serie se emitió durante ocho temporadas y dio lugar a innumerables chistes y memes, uno de los cuales era una pelea en la que Chuck Norris derrotaba a Superman.

El éxito del ranger barbudo y rudo, quien en la vida real se recuperó de dos paros cardíacos en 2017, supuso un impresionante cambio de suerte para Norris, que creció como un niño tímido y poco atlético. Cristiano evangélico, nació en una familia de tres hermanos criados principalmente por su madre irlandesa tras el divorcio de su padre alcohólico. Militaba en el bando republicano, y la década pasada se vio envuelto en una polémica al convertirse en la imagen pública de la empresa armamentística Glock, a pesar de la epidemia de violencia armada en Estados Unidos.Norris tuvo cinco hijos: dos de su primer matrimonio con Dianne Holechek, dos con su segunda esposa, Gena O’Kelley, y una hija fruto de una aventura durante su primer matrimonio. “Fuiste el mejor padre que Dios podría haberme dado, y el mejor hombre que he conocido. No importa lo que pasara, siempre estuviste allí”, escribió uno de sus hijos, Dakota Norris, en Instagram.