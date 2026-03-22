Camila O’Gorman y Ladislao Gutiérrez: El fusilamiento que marcó el fin del romanticismo trágico bajo el rosismo

El 12 de diciembre de 1847, la sociedad porteña se vio sacudida por un escándalo sin precedentes. Camila O'Gorman, una joven de la alta alcurnia local, desapareció de su hogar junto al párroco de la iglesia del Socorro, Ladislao Gutiérrez. Ambos iniciaron una fuga hacia el norte, impulsados por un romance prohibido que desafiaba las normas civiles y eclesiásticas de la época.

La pareja logró cruzar a la provincia de Corrientes bajo identidades falsas, instalándose en la localidad de Goya. Allí se desempeñaron como maestros de escuela, intentando construir una vida lejos del control del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, su tranquilidad duró poco tiempo debido a la traición de un sacerdote que reconoció a Gutiérrez y los denunció ante las autoridades locales.

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El arresto de Camila y Ladislao se produjo el 16 de junio de 1848. Inmediatamente, el gobernador Rosas fue informado de la captura, viendo en este suceso una oportunidad para demostrar su firmeza moral frente a las críticas de la oposición unitaria. Los prisioneros fueron trasladados bajo estricta custodia hacia la prisión de Santos Lugares de Rosas, ubicada en el actual partido de San Martín.

El juicio sumario y el impacto político del castigo a Camila O'Gorman

La presión política sobre Rosas era asfixiante. Los unitarios desde el exilio utilizaban el caso para acusar al Restaurador de permitir la "corrupción de las costumbres". Según el historiador Adolfo Saldías en su obra Historia de la Confederación Argentina, Rosas decidió que el castigo debía ser ejemplar para restaurar el orden sagrado y social que el sacrilegio del cura había vulnerado.

A pesar de que Camila estaba embarazada de ocho meses, las leyes de la época no impidieron su sentencia. El asesor jurídico de Rosas, Dalmacio Vélez Sarsfield, dictaminó que el delito de sacrilegio y rapto ameritaba la pena de muerte. No hubo un juicio formal con derecho a defensa; la orden fue directa y emanó de la voluntad absoluta del Gobernador de Buenos Aires en un contexto de guerra civil.

El 18 de agosto de 1848, Camila y Ladislao fueron llevados al paredón de fusilamiento en Santos Lugares. Testigos de la época narraron que ella mantuvo una entereza asombrosa hasta el último momento. Antes de morir, le dieron a beber agua bendita para bautizar al niño que llevaba en su vientre, un acto que pretendía salvar el alma del no nacido mientras se ejecutaba a la madre.

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El pelotón de fusilamiento cumplió la orden a las diez de la mañana. Los cuerpos de los amantes fueron colocados en un mismo cajón de pino, lo que simbolizó, de manera irónica, la unión que el estado y la iglesia les habían negado en vida. Este hecho generó un repudio silencioso pero profundo en varios sectores de la población, debilitando la imagen de infalibilidad del régimen rosista.

La ejecución de una mujer de familia federal y un sacerdote conmocionó a las potencias extranjeras. Los periódicos de Montevideo y Chile relataron la tragedia con detalles que convirtieron a Camila en una mártir del amor. La rigidez de la sentencia demostró que, para el sistema político de entonces, el mantenimiento de la autoridad moral estaba por encima de cualquier consideración humanitaria.

Incluso dentro del círculo íntimo de Rosas hubo dudas. Se dice que su hija, Manuelita Rosas, intentó interceder por la vida de su amiga Camila enviándole ropa y cartas de consuelo a la prisión. No obstante, la decisión política de su padre fue inamovible, priorizando la señal de disciplina hacia una iglesia que exigía reparaciones por la conducta desviada de Gutiérrez.

Ladislao Gutiérrez, de origen tucumano, representaba para el poder la traición interna. Como clérigo, su pecado era doble ante los ojos de la Santa Sede y del Gobierno. Su ejecución pretendía ser un mensaje claro para el clero: ninguna investidura estaba exenta de la justicia del Restaurador si se quebrantaban los votos sagrados que sostenían el orden social de la Confederación.

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El impacto del fusilamiento perduró décadas después de la caída de Rosas en Caseros. La figura de Camila O'Gorman se transformó en un símbolo de la resistencia individual frente al autoritarismo estatal. Su historia fue recogida por diversos cronistas que buscaron explicar cómo un romance privado pudo derivar en una tragedia de estado con consecuencias institucionales de gran escala.

Actualmente, el sitio donde fueron ejecutados en Santos Lugares es recordado como un punto de inflexión en la historia criminal y política argentina. Las actas oficiales de la época confirman que Rosas asumió toda la responsabilidad del hecho en sus escritos posteriores. Él mismo afirmó que nadie lo había instigado, sino que actuó conforme a las leyes que regían para los delitos de esa naturaleza.

La memoria de Camila ha sido preservada a través de la literatura y el cine, pero los documentos históricos subrayan la frialdad administrativa con la que se manejó el caso. No se trató de un arrebato de ira, sino de una decisión calculada para silenciar a los detractores que cuestionaban la moralidad del régimen. La tragedia selló el destino de una joven que solo buscaba libertad.

El caso O'Gorman sigue siendo objeto de estudio para comprender la relación entre la Iglesia y el Estado en el siglo XIX. La severidad del castigo revela una sociedad donde la transgresión religiosa era vista como una amenaza directa a la estabilidad del gobierno. Camila y Ladislao pagaron con sus vidas el costo de un desafío que la estructura de poder de 1848 no podía tolerar.