El control de rutina en el aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés derivó en el hallazgo de una pintura de alto valor cultural, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautaron una antigua obra de la “Virgen de la Leche” que intentaba ser trasladada como equipaje hacia la ciudad de Buenos Aires.

Su procedimiento comenzó cuando los agentes detectaron irregularidades durante el escaneo de rayos X de un bulto de gran tamaño, despachado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Al advertirse que la densidad del objeto impedía el paso normal de la radiación, se activaron los protocolos de inspección correspondientes de seguridad.

Al abrir el paquete en presencia de la pasajera —una ciudadana argentina—, se constató que contenía una imagen religiosa. La mujer declaró que se trataba de una impresión de la “Virgen de la Leche”, con origen en Perú y vinculada a la tradición de la escuela colonial, aunque su autenticidad aún debe ser verificada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se intervino por posible infracción a la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico

El cuadro de “Virgen de la Leche”, también conocida como Virgo Lactans, es una de las representaciones más antiguas del cristianismo. Sus primeras manifestaciones se remontan al siglo IV en las catacumbas romanas y alcanzaron gran difusión durante la Edad Media y el Renacimiento. Grandes maestros como Leonardo da Vinci o Sandro Botticelli retomaron este motivo, que simboliza la humanidad de María y su rol maternal.

Según la posible infracción a la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, el Juzgado Federal, Criminal y Correccional N° 2, a cargo del juez Sebastián Argibay, ordenó el secuestro de la obra.

Además, la normativa, sancionada en 2003, establece que los bienes arqueológicos y paleontológicos forman parte del patrimonio cultural de la Nación y son de dominio público del Estado. Regula su tenencia, traslado y eventual exportación, exigiendo documentación que acredite su procedencia para evitar el tráfico ilegal.

Peritajes clave para determinar el valor y origen de la obra

En este momento, la pintura fue derivada a la Dirección de Patrimonio Cultural de Santiago del Estero, donde un equipo de especialistas llevará adelante un peritaje exhaustivo para establecer su autenticidad, antigüedad y procedencia. Además, se analizará si la pieza forma parte de registros de bienes protegidos, extraviados o robados, tanto a nivel nacional como internacional, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación.

Sumado a eso, evaluarán técnicas, materiales y estilo artístico, claves para determinar si se trata de una obra original o una reproducción, así como su posible pertenencia a la tradición colonial mencionada por la pasajera.

Además, la mujer involucrada pudo continuar su viaje sin restricciones.

El caso del “Retrato de una dama” robado por el nazismo

El episodio recuerda investigaciones recientes, como la del “Retrato de una dama”, una obra atribuida a Giuseppe Ghislandi que formaba parte de la colección del comerciante judío Jacques Goudstikker y que fue saqueada durante el nazismo. Aquella pintura terminó en manos de Friedrich Kadgien, un oficial de las SS vinculado a Hermann Göring, y décadas más tarde fue hallada en una vivienda de Mar del Plata.

Sin embargo, la obra quedó bajo custodia judicial luego de ser entregada voluntariamente al fiscal federal general Daniel Eduardo Adler, en el marco de una causa que investiga presunto encubrimiento de contrabando. La principal imputada es Patricia Kadgien, descendiente del jerarca nazi, quien junto a su esposo permanece bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación impulsada por el fiscal Carlos Martínez.

Al momento, el caso se inició tras una alerta de Interpol y la Aduana, lo que derivó en allanamientos ordenados por el juez Santiago Inchausti. Según los investigadores, la pintura —fechada alrededor de 1710 y valuada en unos 50.000 dólares— había sido ocultada por sus poseedores ante los operativos judiciales.

El "Retrato de una dama", una obra atribuida a Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti

Actualmente, la pieza permanece resguardada para su análisis pericial y eventual restitución internacional.

MV