Este 31 de marzo, la Iglesia Católica conmemora la vida y el sacrificio de San Benjamín de Persia, una figura heroica dentro del santoral católico. Vivió durante un periodo de intensa persecución religiosa bajo los reyes Isdegerdes I y Vararane V, destacándose por su incansable labor de evangelización entre los seguidores de Zoroastro, desafiando las prohibiciones imperiales vigentes.

San Benjamín y su inquebrantable testimonio de fe cristiana

Como diácono, Benjamín poseía un don excepcional para la oratoria, lo que le permitió convertir a numerosos persas al cristianismo. Esta actividad despertó la ira de las autoridades, quienes lo encarcelaron por un año. A pesar de obtener una liberación temporal bajo la condición de no predicar, él declaró con firmeza que era imposible no comunicar la luz de Cristo.

Su martirio fue particularmente cruel y prolongado. Al ser recapturado por desobedecer las órdenes reales, se le clavaron cañas afiladas bajo las uñas y en otras partes sensibles del cuerpo. Los historiadores eclesiásticos, basándose en fuentes antiguas, relatan que Benjamín soportó estos tormentos con una serenidad sobrehumana, orando por sus verdugos hasta su último suspiro en el año 424.

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Aunque no se conservan registros de milagros físicos en vida, su mayor prodigio fue la fortaleza espiritual que demostró ante la tortura. Se dice que su presencia emanaba una paz tal que incluso algunos de sus guardias se cuestionaron sus propias creencias. Para la teología asiria e italiana, Benjamín representa la victoria del espíritu sobre el miedo al dolor físico.

La devoción actual a San Benjamín es especialmente fuerte entre los jóvenes y aquellos que trabajan en el ministerio de la palabra. Se lo considera un protector de los predicadores y un modelo de coherencia entre lo que se cree y lo que se dice. Su valentía es citada frecuentemente como ejemplo para quienes sufren persecución religiosa en el mundo contemporáneo.

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La oración dedicada a este mártir suele enfocarse en la perseverancia: "Señor, que diste a San Benjamín la gracia de morir por tu nombre, concédenos por su intercesión la valentía de ser testigos de tu verdad en todo momento, sin temor a las adversidades del mundo". Los fieles suelen encender velas rojas en su honor este día.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Guido de Pomposa y a Santa Balbina de Roma. Durante esta semana, la fe católica celebra además a San Francisco de Paula y a San Isidoro de Sevilla. Estos santos, con sus diversas vocaciones, trazan un camino de entrega y sabiduría para la comunidad de creyentes mundial.

En la Ciudad de Buenos Aires, los devotos de los mártires de los primeros siglos pueden acercarse a la Parroquia San Benjamín, situada en la zona de La Plata (Calle 140 y 521) que, aunque técnicamente vecina, es el centro de referencia principal. Dentro de la Capital, la Basílica del Socorro (Juncal 876) suele dedicar espacios de oración por los mártires perseguidos.