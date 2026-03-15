Quién fue Judas Iscariote: el discípulo que entregó a Jesús según los evangelios

Judas Iscariote aparece en los textos del Nuevo Testamento como uno de los 12 discípulos de Jesús y es identificado en los evangelios como el apóstol que lo entregó a las autoridades de Jerusalén. Los relatos sitúan el episodio durante los días previos a la crucifixión, alrededor del año 30 d.C., en el contexto de la celebración de la Pascua judía.

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Los cuatro evangelios canónicos —Mateo, Marcos, Lucas y Juan— mencionan a Judas dentro del grupo de los 12 apóstoles. En las listas de discípulos que aparecen en esos textos, su nombre suele figurar al final junto a la referencia a la traición. El Evangelio de Marcos lo presenta como “Judas Iscariote, el que lo entregó” (Marcos 3:19).

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El apellido “Iscariote” generó diversas interpretaciones entre historiadores y especialistas bíblicos. Una de las hipótesis más difundidas sostiene que podría derivar de “Ish-Keriot”, una expresión hebrea que indicaría origen en la localidad de Keriot, en Judea, según estudios de historia del cristianismo primitivo.

La traición narrada en los evangelios del Nuevo Testamento

El episodio más conocido relacionado con Judas aparece en los relatos de la Última Cena y la detención de Jesús. Según el Evangelio de Mateo, Judas acudió a los sumos sacerdotes para entregar a su maestro y recibió 30 monedas de plata a cambio (Mateo 26:14-15).

Durante la detención en el huerto de Getsemaní, los evangelios describen que Judas identificó a Jesús mediante un beso, señal que permitió a los guardias reconocerlo. El Evangelio de Lucas relata que Jesús le dijo: “Judas, ¿con un beso entregás al Hijo del Hombre?” (Lucas 22:48).

El Evangelio de Juan agrega que Judas tenía a su cargo la bolsa común del grupo de discípulos. El texto señala que administraba el dinero destinado a las necesidades del grupo, una función que sugiere un rol logístico dentro del círculo cercano de seguidores.

Los evangelios ofrecen también distintas versiones sobre el destino posterior de Judas. El Evangelio de Mateo indica que, tras la detención de Jesús, Judas devolvió las monedas y luego se quitó la vida (Mateo 27:3-5).

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El libro de los Hechos de los Apóstoles presenta otro relato. Allí se menciona que Judas adquirió un terreno con el dinero recibido y murió posteriormente en ese lugar. El sitio fue conocido como “Campo de sangre”, según el texto bíblico (Hechos 1:18-19).

Interpretaciones teológicas y textos antiguos sobre Judas

La figura de Judas fue objeto de interpretaciones teológicas desde los primeros siglos del cristianismo. Padres de la Iglesia como Agustín de Hipona discutieron el significado de su papel dentro de la narrativa de la Pasión y su relación con la idea de traición.

En el siglo II surgieron también textos cristianos no canónicos que presentaron interpretaciones distintas sobre el personaje. Uno de los más conocidos es el llamado Evangelio de Judas, un manuscrito gnóstico descubierto en Egipto en la década de 1970 y publicado por la National Geographic Society en 2006.

Ese texto describe a Judas como el discípulo que comprendió la misión espiritual de Jesús y actuó siguiendo sus instrucciones. Los especialistas en historia del cristianismo consideran que el documento pertenece a una corriente teológica distinta de la tradición cristiana dominante.

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El historiador Bart D. Ehrman señaló que ese evangelio refleja debates doctrinales dentro del cristianismo primitivo. “El texto pertenece a una tradición gnóstica que reinterpretó las figuras de los discípulos”, explicó el investigador en su libro Lost Christianities (Oxford University Press).

Los estudios contemporáneos sobre el Nuevo Testamento analizan la figura de Judas dentro del contexto histórico del judaísmo del siglo I y de las tensiones políticas en Judea bajo dominio romano. Investigadores señalan que los evangelios fueron escritos varias décadas después de los hechos que narran.

En el canon cristiano, el lugar que ocupaba Judas entre los 12 apóstoles fue reemplazado posteriormente. El libro de los Hechos relata que los discípulos eligieron a Matías para ocupar su lugar dentro del grupo original de seguidores de Jesús.

Según ese texto, la elección se realizó mediante sorteo entre dos candidatos propuestos por la comunidad cristiana de Jerusalén, en un episodio situado después de la muerte de Jesús y antes de la predicación pública de los apóstoles.