Este domingo 22 de marzo de 2026 es una fecha de doble significado espiritual. Por un lado, la liturgia universal celebra el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, marcando el inicio de la Semana Santa. Por otro lado, el santoral particular conmemora a San Eustasio de Luxeuil, un santo abad del siglo VII que fue pilar de la vida monástica en Europa.

El Domingo de Ramos: "¡Hosanna al Hijo de David!"

La celebración de hoy es una de las más intensas del año litúrgico. Se divide en dos momentos contrastantes:

La Procesión de las Palmas: Recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado por la multitud con ramos de olivo y palmas. Es un gesto de alegría y reconocimiento de Cristo como Rey de Paz. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite La Proclamación de la Pasión: Inmediatamente después, la liturgia nos sumerge en el relato del juicio y crucifixión de Jesús, recordándonos que su reinado no es de este mundo, sino que se conquista a través de la entrega total en la Cruz.

San Eustasio de Luxeuil: El maestro de la disciplina y el amor

Más allá de la gran solemnidad de Ramos, hoy honramos a San Eustasio, quien fue el sucesor de San Columbano al frente del famoso monasterio de Luxeuil en Francia.

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- El Milagro de la Conversión: La hagiografía destaca su capacidad para transformar corazones endurecidos. Se cuenta que, bajo su guía, el monasterio llegó a tener más de 600 monjes, convirtiéndose en un centro de luz espiritual para toda la región de Borgoña.

- Defensor de la Tradición: Eustasio tuvo que defender la regla de San Columbano frente a las críticas y las intrigas políticas de su tiempo. Su respuesta siempre fue la mansedumbre unida a una firmeza inquebrantable en la fe.

- Sanador de Almas: Los registros históricos mencionan que poseía un don especial para reconciliar a los pecadores y curar enfermedades mediante la oración. Fue un gran misionero que llevó el Evangelio a las tierras de los bávaros y los alemantes.

Devoción y Actualidad

La devoción a San Eustasio nos invita hoy a buscar la paz interior y el orden espiritual, mientras que el Domingo de Ramos nos llama a la coherencia: no ser de los que aclaman a Dios hoy para olvidarlo mañana.

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Los fieles suelen recurren a San Eustasio para pedir por la unión de las comunidades religiosas y por la fortaleza de los líderes espirituales. En este inicio de Semana Santa, se le pide que nos ayude a seguir a Jesús con la misma fidelidad con la que él gobernó su abadía.

Santoral Complementario

Junto a la solemnidad de Ramos y San Eustasio, hoy recordamos a:

- San Armogastes: Mártir en África durante la persecución de los vándalos.

- San Guillermo de Tempier: Obispo de Poitiers conocido por su caridad extrema.

- San Gontrán: Rey de Borgoña que, tras una vida de errores, se convirtió en un gran protector de la Iglesia y los pobres.

¿Dónde celebrarlo en Buenos Aires?

Para vivir este Domingo de Ramos, puedes asistir a la bendición de ramos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Plaza de Mayo) o en la Abadía de San Benito (Palermo), donde el espíritu monástico de San Eustasio se siente presente en la liturgia cuidada de los monjes benedictinos.