Voces de Primavera, de MacNeice

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido de este domingo 25 de abril es "Voces de Primavera", del irlandés Louis MacNeice:

El pequeño dueño de la casa ahora sale con cautela

temeroso del bombardeo del sol que grita alegremente,

la primavera está acumulando fuerzas, los pájaros parpadean en el aire,

las castañas almenadas lanzan fuego verde,

las palomas se ladean por el viento, los gritos de los autos,

estimúlalo para que corra salvajemente, juegue a los caballos, compre cigarros;

la alegría vive delante de él para ser servida y lamida de su mano -

sólo que detrás de él, en la sombra de su villa, los recuerdos están

respirando en su cuello y murmurando que todo esto ha pasado

antes,

mantén el viento fuera, no eches las garras, no intentes realizar excursiones injustificadas

antes

pero dejó el tobogán de la primavera por ni pensar en subir a su auto

porque cabalga hacia el Oeste hasta donde están los enredos de hierro forjado;

no camines solo entre las nubes que se agitan, dicen las voces,

o bien puedes holgazanear en un repentino cráter aullando, o caer, tirado hacia atrás,

agarrotado por el sol.

(Traducción de Juan Arabia)

Louis MacNeice nació el 12 de septiembre de 1907 en Belfast, Irlanda. Asistió a Oxford, donde se especializó en clásicos y filosofía. En 1930, se casó con Giovanna Ezra y aceptó un puesto como profesor de clásicos en la Universidad de Birmingham, cargo que ocupó hasta 1936, cuando pasó a enseñar griego en Bedford College for Women, Universidad de Londres. En 1941, se unió a la British Broadcasting Company como escritor y productor. Como muchos poetas ingleses modernos, MacNeice encontró audiencia para su trabajo a través de la radio británica. Algunas de sus obras más conocidas, incluidas Christopher Columbus (1944) y The Dark Tower (1946), fueron escritas originalmente para la radio y publicadas posteriormente.

Al principio de su carrera, MacNeice se identificó con un grupo de poetas políticamente comprometidos cuyo trabajo apareció en la antología New Signatures de Michael Roberts.

A pesar de su asociación con los jóvenes poetas británicos (conocidos como “Auden Group” y “Thirties Poets”) Stephen Spender, W. H. Auden, Cecil Day-Lewis y otros poetas de izquierda, MacNeice desconfiaba tanto de los programas políticos como de los sistemas filosóficos. Nunca fue miembro del Partido Comunista ni de ningún otro grupo político, y fue bastante sincero sobre las ambigüedades de sus actitudes políticas. “Mis simpatías son de izquierda”, escribió, “pero no en mi corazón ni en mis entrañas”.

Aunque eligió vivir la mayor parte de su vida en Londres, MacNeice regresaba con frecuencia a los paisajes de su infancia y se enorgullecía de su herencia irlandesa.

De principio a fin, su propia obra refleja un escepticismo melancólico demasiado honesto para dar el asentimiento final a cualquier tipo de sistema.

Murió a los 55 años el 3 de septiembre de 1963, a causa de neumonía, poco antes de la publicación de su último libro de poemas, The Burning Perch.