Willy Quiroga de Vox Dei anunció que se retira de los escenarios: “Ya no puedo continuar”

El histórico cantante, bajista y fundador de Vox Dei, Willy Quiroga anunció que se retira de los escenarios a los 84 años porque tiene una enfermedad que le impide cantar. Lo contó a través de sus redes sociales.

“Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda”, comenzó su relato. Luego aprovechó el video para agradecer a todos los amigos y fanáticos que les hicieron el aguante durante tantos años. “Realmente se los agradezco de todo corazón, pero ya no puedo continuar”, lamentó.

De todos modos, aclaró que cumplirá con los compromisos ya pautados y que se retirara el 24 de agosto con un evento en San Miguel. “No es una noticia buena, que yo les quiera dar. Mi banda va a cumplir la fecha de San Miguel, que hay un compromiso tomado y esa será la última presentación”, sostuvo. “Mil perdones, pero la vida tiene esas cosas y jamás te avisa”, expresó dolido.

En otro video contó que se presentara en dos eventos más, pero que no actuará. “Hay dos lugares que tengo que ir sí o sí. Aunque no voy a tocar, voy a estar sentado ahí en el escenario, que son San Juan y Mendoza. Me van a entregar un reconocimiento que yo creo que me lo merezco”, contó.

“Estas son noticias que uno no quiere dar nunca, pero suceden y quiero agradecerles por tanto amor, cariño y reconocimiento a todos los que me han apoyado. Amigos y fans de las redes, un abrazo muy grande para ustedes, un saludo”, concluyó.

La repercusión en redes sociales de la despedida de Willy Quiroga, de Vox Dei

Luego de que Willy Quiroga anunciara su retiro por problemas de salud sus seguidores le hicieron sentir su cariño y acompañamiento por la triste noticia.

“¡Fuerzas, Willy! ¡Siempre Vox Dei!”, "sin palabras justas para agradecerte todo lo que hizo por nuestra música/cultura gran MAESTRO!!",“En cada melodía, en cada estrofa, en cada piel de gallina, en cada lágrima y en cada sonrisa estás, querido Willy", “Sos puro amor”, “¡Groso Willy! Te merecés todo el reconocimiento”, “Sos un luchador que has dado todo y más por tu música, que es nuestra música. Gracias”, “Maestro, lo diste todo para el rock. Gracias a vos”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

