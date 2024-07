The Wall: cómo recorrer como nunca al mito que marcó al rock

“Para mí dentro de la línea que trazamos ya hace un par de años con la empresa a la hora de las exhibiciones creo que es un salto, si bien siempre tuvimos un standard muy importante, a la música, que es el palo de donde yo provengo como profesional”, así define Daniel Grinbank, responsable de DG y mítico gestor privado cultural, responsable de visitas memorables a nuestro país, la muestra The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, que comienza el 10 de septiembre en La Rural y ya tiene entradas a la venta. DG Experience viene, como marca el mismo Grinbank, “de Van Gogh, Banksy, McCurry. En estos momentos, Blow Up Experience, que sigue en vacaciones”. A la hora de la muestra interactiva que recorre a Pink Floyd como ninguna exhibición lo hizo antes, Grinbank afirma: “Esta muestra yo ya la había mostrado en el 2019 en Madrid en Ifema, y que siempre me había quedado como asignatura pendiente traer una exhibición de este calibre y esta calidad a Argentina y a América Latina, que es donde desarrollaba como promotor de recitales más intensamente. Por lo tanto, es un producto donde sé de lo que estamos hablando y sé que va a representar para la gente que asista a un evento de esta magnitud. Tengo tanta gente viniendo al montaje, como tanta gente he traído a un recital a cualquier recital de rock que he hecho”.

—¿Qué representan estas exhibiciones en el panorama cultural de la Argentina? ¿Qué busca la gente en este momento de ellas?

—Se incorporó como un espectáculo masivo, como una alternativa en el área de entretenimiento, las exhibiciones. Las distintas expresiones de las mismas, que van a distintos públicos, el que tenga una experiencia que el espectador salga satisfecho hace que se haya generado un público. Por eso aunque cada experiencia sea única y diferente, es muy importante para nosotros como pasa el público por esta muestra, que se lleva. Se generó un público, una corriente de público que asiste, y que comenzó con Image Van Gogh, con un sello de calidad, y va a hasta esta última, Blow Up Experience, que ahora está en reposición, y estamos por superar las 400 mil localidades en Capital Federal, para después salir de gira a otros lugares como Córdoba. La tenemos en Brasil, y va a ir a Chile y después a Uruguay. Es una alternativa de salida económica considerando los salarios deprimidos que tenemos en el país. Es el acceso a cuestiones que la gente no tuvo antes, considerando las particularidades de cada una de ellas.

—¿Qué tiene una muestra como la de Pink Floyd que querés marcar?

—Aubrey ‘Po’ Powell es el curador de la exhibición y es un realizador icónico, que en la época en que los discos salían antes que nada en vinilo, diseño tapas de discos de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de Paul McCartney, de Yes, de Genesis. Entonces, es alguien muy consustancial con el rock progresivo, que generó una identidad en los años de mayor exhibición del género. Por ejemplo, Pink Floyd y sus etapas, con el comienzo de Syd Barret, después la alternativa más exitosa, Dark Side The Moon, The Wall, y más. Pink Floyd siempre resaltó lo visual en su carrera, de ahí sus portadas, de ahí muchas cosas que los definen y que los marcan. Acá hay mucho de esas portadas, hay escenografías de las portadas. A su vez en lo auditivo, en primera persona, apenas entras te dan unos auriculares, y en primera persona los miembros de Pink Floyd te van contando la curaduría del grupo. Pink Floyd es una banda que aquí ve representada todas las etapas de su carrera y su evolución.

Daniel Grinbank.

El riesgo de contar en la Argentina

—¿Cómo vivís la mezcla de riesgo y pasión?

—Es la historia que no empieza conmigo. Me puedo remontar a Palito Ortega y Sinatra. En Argentina, la dinámica económica, gobierne quien gobierne, es una constante, no tiene carga política. Después de tantos años estoy medio curtido. Me gustaría tener un poco más de tranquilidad, que mi negocio esté atado al marketing, al producto, al precio correcto. Argentina tiene ese plus. Aquí en Argentina The Wall se dio más de diez años en trasnoche en Lavalle, cuando era la calle de los cines, y Roger Waters y sus 9 River que eran récord hasta los conciertos de Coldplay. La muestra es la historia viva de Pink Floyd. Creemos es algo que va a ser muy celebrado por fuera incluso del fan, que ya es un número considerable.

—Una cosa a marcar es que no es solo para fans, sino que cualquier fanático de la música, de una muestra, de algo considerable debería ir. ¿Qué pensas?

—Es una experiencia hipersensorial, donde no hay improvisación. Es una apuesta seria, que busca crecer. La gente que nunca vio esto, ya que se estrena en América Latina, me parece que se va a llevar una sorpresa extraordinaria. Yo la vi en Londres, en 2017, después la llevé a Madrid. Y me impactó. La verdad que viniendo del palo de la música, es una de las dos exhibiciones, con la subjetiva del caso, con grandes logros artísticos. Esta y la de Bowie, y eso tiene que ver con lo que estos artistas han hecho estéticamente. Realmente es algo fuera de la norma, y que va a impactar a mucho niveles al público de la región.