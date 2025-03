El deporte como motor de cambio y un grupo de mujeres mayas decididas a desafiar los estereotipos y las tradiciones de una cultura de miles de años. Ese es el corazón de "Las Amazonas de Yaxunah", el documental narrado por Yalitza Aparicio, que retrata la inspiradora historia de un equipo de softbol femenino en Yucatán. Con edades que van de los 13 a los 62 años, estas jugadoras transformaron su pasión en un acto de resistencia, enfrentando los prejuicios de género y las limitaciones impuestas.

El origen de este proyecto se remonta a un artículo publicado en The New York Times que llamó la atención del equipo de producción. "Cuando me puse a investigar y a conocerlas en persona, me di cuenta de que esto era mucho más grande de lo que imaginábamos", cuenta a PERFIL Álvaro Algara, director del documental.

"Se trataba de chicas y mujeres que jugaban sóftbol en la selva yucateca. Inicialmente pensábamos en un reportaje, pero decidimos transformarlo en un documental para su historia", agregó el cineasta sobre el proyecto producido por ESPN y que se encuentra disponible en la plataforma de Disney+ desde el 18 de marzo.

Para Aparicio, ser parte del film aportando su voz fue una oportunidad de amplificar una historia de resistencia y dignificación de las mujeres indígenas. "Tenía mucha ilusión por conocerlas porque ellas han marcado una gran diferencia en la historia de todas las mujere, no solo en Yaxunah, sino también fuera del pueblo, porque lo que es el ámbito del deporte aún tiene muchos limitantes para las mujeres", señala la actriz.

La actriz Yalitza Aparicio, narradora de "Las Amazonas de Yuxanah".

Desde su participación en Roma (2018), la película de Alfonso Cuarón que ganó tres premios Oscar, Yalitza no solo se convirtió en la primera mujer indígena mexicana nominada a los premios de la Academia por su actuación, sino que desde entonces es una voz activa en la lucha por la representación en los medios. "Ellas son un símbolo de cambio", sostuvo.

"Cuando me entregaron el guión pues era magnífico, porque no solamente era contar la historia por contar, sino también se estaba haciendo de una manera en el que se dignifica y reconoce todo lo que ellas son y todo esa importancia que tienen", expresó la artista oriunda de Oaxaca, estado del suroeste mexicano.

En 2023, las "Amazonas" visitaron el Chase Field en Houston, Texas, a raíz de un video viral suyo jugando en un campo de su pueblo. El inicio del equipo se dio cuando la gobernación de la península de Yucatán le ofreció clases de zumba para combatir la obesidad, pero ellas eligieron el sóftbol, según explicó Enedina Canul, capitana del grupo, a este medio. Se trataba de un anhelo que tenía desde la adolescencia, cuando veía a los niños de su comunidad jugar al béisbol.

Las Amazonas de Yaxunah.

Estas mujeres mayas eligieron ese nombre porque necesitaban uno que representara su tenacidad y fiereza. Por falta de presupuesto, jugaron descalzas, tallaron sus bates propios y confeccionaron los uniformes que demuestran su herencia cultural: huipiles tradicionales bordados a mano.

"De hecho pues algunas me dijeron, 'No tenemos bate, no tenemos guantes'. Y yo se los dije, 'No hay ningún problema con eso. Yo puedo tallar un bate mañana'. En la tarde a las 4 salimos, ya tienen bate, ya tenemos la pelota, guantes pues no hay ningún problema. Y así fue como empezamos a jugar", indicó Enedina.

Las "Amazonas" no solo se enfrentaron a obstáculos sociales, deportivos y logísticos, sino también a las barreras culturales. La líder del equipo, recordó cómo se burlaban de ellas, las insultaban e incluso el acceso a espacios considerados tradicionalmente masculinos, como los cenotes -pozos de agua de gran profundidad que abundan en territorio centroamericano y poseen una belleza y misterio únicos- estaban restringidos para las mujeres.

Yalitza Aparicio durante el rodaje.

"En mi pueblo se creía que las mujeres no podían entrar al cenote. Pero cuando empezamos con las Amazonas, decidimos romper con esa idea. Entramos, vimos que no pasaba nada y ahora todas las mujeres del pueblo pueden disfrutar de ese lugar", relata.

El documental no solo sigue la evolución del equipo, sino también el impacto que han generado en su comunidad y más allá. La llegada del equipo de grabación a Yaxunah y el intercambio que mantuvieron con sus habitantes fue clave para generar confianza. "No están acostumbradas a tener cámaras siguiéndolas todo el tiempo", explica Algara.

"Hay gente que llega y se aprovecha, o hay algunos que solo tratan de sacar ventaja, pero nosotros queríamos que entendieran que queríamos contar su experiencia. Nos quedamos en sus casas, compartimos sus comidas, y poco a poco logramos que se sintieran cómodas contando su historia", completó el director.

"Las Amazonas de Yaxunah" no es solo un documental sobre deporte, sino una historia de transformación y empoderamiento. Un testimonio de que las tradiciones pueden modificarse, repensarse, y que sin importar el origen se puede desafiar cualquier barrera para escribir una historia propia.