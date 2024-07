A la Argentina no le sobró nada y sólo superó a Ecuador con las atajadas del Dibu Martínez en los penales

A esta altura de 2024, después de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, después de las eliminatorias y los amistosos, hay un manual de funcionamiento de la selección argentina de fútbol que conoce todos los entrenadores del mundo. Pero son pocos los que conociendo los secretos de la albiceleste, tenencia, velocidad, precisión, solidaridad, buen juego, buen pie en todos sus jugadores (titulares o suplentes), le encuentren la vuelta para sacar una ventaja de algún error que pueda cometer. Y cuando ese error sucede, siempre aparece el equipo para resolver.

Tras un comienzo prolijito de la Argentina, Ecuador pudo meterse en partido y tuvo la primera situación clara de gol con un pase filtrado a Moisés Caicedo, que, abrumado por cuatro jugadores argentinos, pateó mordido a las manos de Martínez. Y a los 14 tuvo otra jugada que pudo ser el 1 a 0 para Ecuador. A los 15, lo tuvo otra vez el tri y fue el partido más difícil de la Argentina en toda la copa América 2024. Porque Ecuador encontró errores donde no había, porque forzó errores de la Argentina y porque le generó, más situaciones de gol que en los tres partidos anteriores.

Cuando el mediocampo de la Argentina, especialmente cuando se asentó Alexis Mac Allister, volvió a tener la pelota, el partido fue otro. Y tras una gran jugada que taparon justo el remate a Enzo, vino el cérner que con dos cabezazos en el área, cumpliendo con la vieja máxima futbolística, fue el 1 a 0 para los de Scaloni.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el gol, fue casi todo de Argentina. Ecuador sintó el golpe, y forzó dos o tres avances más, sin lograr situaciones claras de gol, y estuvo más cerca el 2 a 0 que el 1 a 1.

Pero el segundo tiempo fue una pesadilla como hace tiempo no se sufría. Arrancó y terminó Ecuador con la pelota, adelantado y sin errores, buscando pacientemente los espacios que la Argentina no le daba, hasta que, sin mayores complicaciones, encontró en un penal donde la pelota le pega en la mano a De Paul y lo que el fútbol le negó, se lo dio la casualidad. Una chance clara que Enner Valencia estrelló contra el palo derecho cuando el Dibu se tiró para la izquierda.

Le costó una barbaridad el partido a la Argentina, que recién tuvo el primer avance serio del segundo tiempo a los 19, un largo pase de Dibu a Nico González, que terminó en un córner. Pero todo el complemento fue de Ecuador. Con un Messi que apareció en cuentagotas, con un mediocampo que no logró tener la pelota, la Argentina no pudo imponerse con claridad. Más allá del penal, no tuvo que controlar grandes situaciones de gol en su arco, hasta que Kevin Rodríguez la cabeceó al gol en un tiro libre rápido, forzando los penales en un 1 a 1 que fue buscó, con sus armas durante todo el segundo tiempo, y lo encontró antes de que se cumpla el primer minuto de descuento.

¿La lotería de los penales? Sí, empezamos para la mierda con el fallo de Messi, pero apareció el arquero héroe, atajó dos y mostró, una vez más, que esta selección no te va a dejar tirado nunca.

Ecuador llegó a los penales mucho más armado. La lesión de Messi se notó en todo el partido, más allá de su decisiva aparición en la jugada previa y en el gol argentino. Durísimo partido que una vez más, y quizá de la manera menos elegante, la selección pudo sacar adelante. La seguimos el martes 9 de julio, buscando un lugar en la final...

RESULTADO MORAL (homenaje a la queridísima Revista Solofútbol): Argentina 1 Ecuador 1

Noticia en desarrollo