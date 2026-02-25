Adam Bareiro debutó con doblete y un delantero perderá su puesto ¿Edinson Cavani volverá a ser lo que fue?

Adam Bareiro siempre fue una debilidad de Juan Román Riquelme, pero su perfil "jugadorista" hace que el hincha tenga que ver dos veces antes de confiar ciegamente en un jugador goleador o de prestigio, pero en esta ocasión, el comienzo es bueno.

El paraguayo debutó con dos goles dignos de un nueve y dejó expuesto hasta el propio Miguel Merentiel, quien también contó con ocasiones, pero las desaprovechó. Un debut inolvidable para el ex River, que en un par de minutos hizo lo que en el Millonario buscó durante meses.

Este es el punto dónde los problemas cotidianos se dejan de un lado y se empieza a hablar de "benditos problemas". Boca cuenta con muchos jugadores de alto vuelo en la zona alta, pero no pueden jugar todos.

Bareiro parece que ya arrancó con ventaja en esa lucha, pero Merentiel es una pieza fundamental, Lucas Janson cobra un sueldo muy caro, Iker Zufiaurre tiene proyección y Edinson Cavani es una leyenda activa en el fútbol.

Claramente el objetivo de todo el mundo Boca es recuperar a Cavani, pero solo se recuerda un buen semestre del charrúa que las propias lesiones que hoy arrastra las que hoy le impiden tener actividad. Sumado a eso, cada día la relación con el hincha está más rota, ya que el Xeneize no está para tirar manteca al techo, por lo que la paciencia es poca. Se espera que el 10 y capitán recupere lo que alguna vez fue, porque en caso de seguir manteniendo este bajo nivel, puede ser un peso para un club que confía en el.

