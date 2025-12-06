Agenda y rivales, rumbo a la cuarta estrella

La Selección argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania en busca de un lugar en los 16avos de final. El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni será el 16 de junio ante Argelia, mientras que el 22 será la segunda presentación frente a Austria y el 27 cerrarán su participación en la fase de grupos contra Jordania.

Los partidos donde se llevarán a cabo los partidos serán el Arrowhead Stadium de Kansas, el AT&T Stadium de Dallas y el Levi´s Stadium de San Francisco. Los horarios y las sedes de cada encuentro serán confirmados hoy.

El historial ante los rivales del Grupo J es muy acotado. Contra Argelia solo hay un antecedente. Se trata de un amistoso en el 2007 que terminó en triunfo Albiceleste por 4-3. Por otra parte, la Argentina no se cruzó nunca con Jordania y solo dos veces con Austria: la primera de ellas fue una goleada 5-1 en 1980 y la segunda un empate 1-1 en 1990.

En caso de que se cumpla la lógica y la Selección argentina termine primera en el Grupo J, el rival en los 16avos de final sería el segundo del Grupo H, donde los grandes candidatos son España y Uruguay. Lo mismo ocurriría si termina en el segundo lugar, aunque en esta ocasión el oponente sería el primero de la zona H.

Debido al nuevo formato del Mundial, la clasificación a los 16avos de final se hace muy fácil para muchas selecciones, ya que avanzan las mejores dos de cada zona y los ocho mejores terceros.

Si se va más allá en el camino hacia una hipotética final, en los cuartos podría darse el cruce más esperado hace décadas por todos los fanáticos del fútbol, ya que el oponente sería Portugal si todo ocurre según la lógica.

Por último, un posible rival en las semifinales sería Brasil si tanto la Canarinha como la Argentina lideran sus grupos. La gran final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 será el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.