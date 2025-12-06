Úbeda y Costas definen titulares para la semi

El plantel de Boca realizó ayer una práctica de fútbol en La Bombonera, donde el entrenador Claudio Úbeda comenzó a definir el equipo que mañana recibirá a Racing por las semifinales del Clausura.

En principio y salvo imprevistos de último momento, el director técnico del Xeneize repetiría los mismos titulares que consiguieron el triunfo ante Argentinos Juniors por 1-0 en los cuartos de final del campeonato local.

A su vez, el mediocampista español Ander Herrera volvería a estar dentro de los concentrados para ir en busca del pase a la final del certamen.

Milton Giménez, quien no convierte hace seis encuentros, era uno de los apuntados para salir del equipo titular. Sin embargo, Edinson Cavani, quien sería su natural reemplazante, no se encuentra en óptimas condiciones.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, comenzó a definir el once titular que enfrentará a Boca. Sin embargo, el director técnico todavía mantiene ciertas incógnitas de cara al próximo duelo que tendrá lugar en La Bombonera.

Una de ellas pasa por la presencia de Santiago Solari, quien finalizó con molestias en la victoria ante Tigre por penales del pasado lunes por los cuartos de final del certamen y todavía no está confirmada su participación frente al Xeneize.