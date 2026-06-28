Argentina cerró la fase de grupos con un triunfo y otro gol de Leo Messi

Así se debuta en un Mundial. Así, como Lo Celso. Después de las frustraciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, el volante del Betis logró disputar su primer partido de una manera soñada: con un golazo de tiro libre que le abrió a Argentina el camino a la goleada. Con una formación alternativa, la Scaloneta le ganó 3-1 a Jordania y cerró la fase de grupos con puntaje ideal.

Fue, también, el partido que rompió el maleficio de Lautaro Martínez. El Toro convirtió el segundo gol, de penal, y festejó que dejó atrás una frustración que arrastraba desde Qatar.

Argentina mostró sobre el campo de juego la diferencia de jerarquía que existe entre los dos seleccionados y en los primeros 45 minutos construyó una cómoda ventaja. A pesar de que ya tenía el pase a los 16avos asegurado, el conjunto de Scaloni no bajó la intensidad y dominó el encuentro desde el arranque, monopolizó la posesión de la pelota y obligó a Jordania a replegarse cerca de su área. El Dibu Martínez, uno de los pocos titulares que arrancó desde el principio, fue un espectador de lujo.

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La superioridad albiceleste se reflejó rápidamente en el marcador. Tras varias aproximaciones y una constante circulación de balón, Gio Lo Celso se hizo cargo de un un tiro libre al borde del área y clavó la pelota en un ángulo. Golazo.

Lejos de conformarse, Argentina continuó atacando. Gracias a que manejó la mitad de la cancha, a la movilidad de sus delanteros y a una presión que dificultó cualquier intento de salida del rival, la Selección siguió generando situaciones. La recompensa llegó con un penal que le convirtieron a Senesi, otro debutante, y que Lautaro convirtió para sellar un 2-0 que en ese primer tiempo parecía irreversible.

Y todo esto con Leo Messi en el banco de suplentes.

Segundo tiempo. Con la Selección relajada, ocurrió lo impensado: una jugada bien hilvanada terminó en gol de Jordania. Un gol que rompió con la valla invicta del Dibu Martínez.

Los ingresos de Messi y Alexis Mac Allister pretendieron reacomodar las fichas. Y el 10 hizo lo que sabe. Una infracción que le cometieron a él en el borde del área derivó en un tiro libre que cambió por gol. Esta vez no eligió un ángulo, sorprendió al arquero con un disparo bajo. Así, sumó seis goles en tres partidos. Descomunal.

Ahora viene Cabo Verde por 16avos de final. Scaloni aprovechó el partido de anoche para probar alternativas de cara a lo que viene.