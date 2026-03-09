Ariel Ortega en River Plate: El legado del último gambeteador y la sucesión de la mítica camiseta 10

Ariel Arnaldo Ortega arribó a la Ciudad de Buenos Aires desde su Ledesma natal con una valija cargada de ilusiones y un estilo de potrero innegociable. Su debut en River Plate, bajo la mirada de Daniel Passarella, marcó el inicio de una relación idílica con el público del Monumental.

El jujeño se distinguió rápidamente por una capacidad de desequilibrio individual que parecía desafiar las leyes de la física. Su freno seco y el enganche hacia adentro se convirtieron en su marca registrada, dejando a defensores rivales desairados en cada rincón del césped porteño.

Durante la década de 1990, Ortega se consolidó como el eje creativo de un equipo que dominó el plano local. Su presencia en el campo no solo garantizaba espectáculo, sino que otorgaba al conjunto de Núñez una ventaja táctica invaluable mediante su capacidad para generar faltas.

La salida de Diego Armando Maradona del seleccionado nacional tras el Mundial de 1994 dejó un vacío simbólico inmenso. Fue Ortega quien, con su desparpajo característico, aceptó el desafío de portar la camiseta número 10, un peso que pocos futbolistas podían asimilar con éxito.

El Burrito y su impacto en la identidad del enganche de River Plate

En el libro El nacimiento de una pasión, el historiador Alejandro Fabbri destaca que la figura del jujeño representa la esencia del fútbol del interior proyectada al mundo. Su juego no dependía del físico, sino de una astucia mental para anticipar los movimientos del marcador.

La conquista de la Copa Libertadores en 1996 fue el punto álgido de su primera etapa en el club. En aquel torneo, su sociedad con figuras como Enzo Francescoli y Hernán Crespo permitió que River exhibiera un nivel futbolístico que es recordado como uno de los mejores de la historia.

Ortega no era un organizador de juego clásico, sino un improvisador que encontraba soluciones en espacios reducidos. Según consigna Diego Borinsky en la biografía de Matías Almeyda, el jujeño tenía la virtud de esconder la pelota hasta que el compañero se desmarcara de forma ideal.

Su transferencia al fútbol europeo no logró apagar el fuego de su vínculo con la institución de Núñez. Cada regreso del ídolo fue celebrado como un acontecimiento social por los hinchas, quienes veían en su figura al último exponente de una estirpe de futbolistas irrepetibles.

El regate de Ortega se caracterizaba por el uso del borde externo del pie derecho para orientar la trayectoria del balón. Esta técnica le permitía cambiar de dirección en milisegundos, una destreza que los analistas de la época calificaron como el arte de lo imprevisto y audaz.

A lo largo de sus diversas etapas en el Club Atlético River Plate, el "Burrito" acumuló títulos locales que cimentaron su estatus de leyenda. Su capacidad para decidir partidos en jugadas aisladas lo transformó en un referente para las generaciones posteriores de mediapuntas creativos.

El periodista deportivo Juan Pablo Varsky ha señalado en diversas crónicas que el jujeño jugaba como si estuviera en el patio de su casa. Esa naturalidad para enfrentar escenarios de alta presión fue lo que le permitió heredar la 10 de Maradona sin que la responsabilidad lo abrumara.

Las hazañas de Ortega incluyen goles de vaselina memorables que quedaron grabados en la retina del hincha millonario. Su facilidad para definir por encima de los guardametas rivales demostraba una sensibilidad técnica que solo poseen los elegidos de este deporte tan popular.

En el contexto histórico del fútbol argentino, la figura de Ariel Ortega se sitúa como el puente entre el fútbol romántico y el atletismo moderno. A pesar de los cambios en los sistemas tácticos, su gambeta siempre encontró un lugar para brillar y desarticular defensas cerradas.

Los mitos alrededor de su figura en los entrenamientos hablan de un jugador indescifrable incluso para sus propios compañeros. Su picardía para leer los tiempos del partido lo convertía en un estratega silencioso que prefería hablar a través de sus movimientos eléctricos.

El legado del jujeño en River Plate trasciende las estadísticas y los trofeos obtenidos en su carrera. Se trata de una huella cultural que reivindica el valor del amague como herramienta fundamental del éxito, manteniendo viva la llama del talento genuino de nuestra tierra.

Finalmente, la historia recordará a Ortega como el hombre que supo llevar la bandera del fútbol lúdico en tiempos de excesivo pragmatismo. Su nombre permanecerá ligado por siempre a la banda roja, siendo sinónimo de alegría, potrero y una lealtad inquebrantable a sus raíces.