Eduardo Coudet se encuentra en plena preparación para realizar su debut oficial como entrenador de River Plate. Chacho será, sin contar interinatos ni segundos ciclos, el undécimo director técnico que se presente en el banco de River durante los últimos treinta años.

El imperdible informe de Cueste lo que Cueste repasa los primeros partidos de los últimos diez entrenadores de River Plate, desde Ramón Díaz, el 26 de julio de 1995, hasta Martín Demichelis en enero de 2023.

¿Cuando debuta Eduardo Coudet como entrenador de River Plate?

River Plate visitará a Huracán el próximo jueves 12 de marzo, desde las 21.30hs por la Fecha 10 del Apertura 2026.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estadio Tomás Adolfo Ducó

El partido se encuentra en plena tensión sobre el escenario de disputa. El reciente derrumbe en el Barrio Estación de Buenos Aires condiciona la posibilidad que el Palacio Ducó reciba público, tal como explican los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Huracán pelea por jugar en su estadio y con su público, pero no se descarta un cambio de escenario.

NZ