Aryna Sabalenka deslumbró en el US Open con más de 137 quilates y va por una hazaña histórica

Anya Sabalenka volvió a convertir su llegada al US Open en una combinación de tenis, personalidad y lujo. La número uno del mundo apareció en Nueva York luciendo un conjunto de alta joyería que supera los 127 quilates, diseñado especialmente para ella por la firma Material Good. El set incluye un collar, una pulsera y pendientes con piedras preciosas de distintos colores.

La pieza central del conjunto es un collar de 83,20 quilates realizado en oro amarillo de 18 quilates. El diseño reúne zafiros, turmalinas, granates, circones, espinales, crisoberilos y tanzanitas, en una combinación pensada para reflejar la energía y diversidad de Nueva York. En total, el conjunto alcanza los 127,14 quilates.

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La elección no es casual. Sabalenka mantiene desde hace tiempo una relación particular con la joyería y utiliza algunas de estas piezas como amuletos durante sus competencias.

Material Good comenzó a trabajar con las tenistas en 2025, y en enero de este año la convirtió en la primera embajadora de la marca. El vínculo incluso tiene un antecedente exitoso: Sabalenka llevó diseños durante el US Open que ganó en 2025.

La bielorrusa llega a Nueva York como bicampeona del torneo

Pero detrás del brillo hay un desafío deportivo de enorme magnitud. Sabalenka llegó a New York como bicampeona defensora y con la posibilidad de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams en ganar tres ediciones consecutivas del US Open. De lograrlo, se sumaría a Williams y Chris Evert como las únicas mujeres de la Era Abierta en conseguir esta hazaña.

El lujo como sello personal y la presión de defender el título

La relación Sabalenka y sus joyas fue creciendo hasta convertirse en una parte reconocible de su imagen pública. Para la tenista, no se trata solamente de accesorios: las piezas funcionan como elementos vinculados a sus rituales y a la confianza con la que el carácter cosmopolita y enérgico de la ciudad.

Para la tenista, no se trata solamente de accesorios: las piezas funcionan como elementos vinculados a sus rituales

La apuesta estética también se extendió a su indumentaria deportiva. El conjunto elegido por Nike para este US Open, inspirado en el básquetbol y con una combinación de naranja y negro, generó opiniones divididas entre los aficionados. Sabalenka, sin embargo, defendió públicamente el diseño y aseguró que le gusta su carácter diferente y atrevido.

Debutó en el US Open con una victoria

En la cancha, el panorama presenta una exigencia muy diferente. La bielorrusa llegó al torneo después de una segunda mitad de temporada irregular, con resultados que pusieron en duda su dominio y también amenazaron su permanencia en la cima del ranking mundial por qué continúa siendo una de las grandes figuras del circuito.

La respuesta inicial fue contundente. Este lunes, Sabalenka debutó frente a Camila Osorio y se impuso por 6-2 y 6-4 en el Arthur Stadium. Con este triunfo dio el primer paso en su intento por conquistar nuevamente Nueva York, mientras las joyas que acompañaron su llegada quedaron como otro de los grandes protagonistas de su particular puesta escena.

SC