Boca cerró una semana crítica con un triunfo a Central que calmó los ánimos de la Bombonera

Después de la tempestad, vino un partido. No era uno más: tenía el morbo por saber qué pasaría tras la desastrosa eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima. Y antes de que empezara el duelo contra Rosario Central, cuando Fatura Broun y Edinson Cavani presenciaban el sorteo que conducía el árbitro Mastrángelo, la Bombonera no empezó ni a latir ni temblar, sino a rugir: “La camiseta de Boca / se tiene que transpirar / y si no, no se la pongan / váyanse no roben más”. A ese le siguió otra canción: “Hoy vinimos a ver a Boca / que en la Copa nos falló / con la hinchada no se juega / la puta que los parió”.

Pero como el fútbol es impredecible, lo que parecía una noche caliente y de insultos, fue una noche más amable de lo esperada. Todo se tranquilizó relativamente rápido. Ayudó, por supuesto, que Boca se puso en ventaja a los nueve minutos por un gol de Milton Giménez, que agarró uno de los rebotes que nadie pudo meter el martes. Y porque tuvo un primer tiempo de buen juego, con asociaciones en el medio, laterales que subían y varias posibilidades claras que –oh– otra vez desperdició.

Cavani sigue torcido y esa puede ser la mala noticia de un partido que terminó bien, porque Boca le ganó a un Central puntero y pasó a estar en lo más alto de su zona. Suena a poco comparado a todo lo que perdió el martes, no solo por no clasificar a la Libertadores, sino con lo vinculado al crédito y la confianza entre la gente, el cuerpo técnico y muchos referentes como Marchesín, Rojo o Cavani.

Central lo pudo empatar varias veces en la primera media hora del segundo tiempo. Pero todos los tiros, sobre todo los de Giaconne (que entró a los diez minutos del complemento por Duarte) rozaron los palos. Y todos los centros estuvieron a centímetros de Copetti o el jugador que entraba al área.

Lo que pasó al final fue otro capítulo de este Boca contrariado. Cavani siguió errando situaciones claras, pero se fue del campo aplaudido en medio de un diluvio. Y el Changuito Zeballos (¿por qué no juega desde el arranque?) también se encontró con Broun, que evitó el segundo de Boca varias veces. Mientras todo eso sucedía, la Bombonera alentaba bajo la lluvia, acaso una buena manera de exorcizar este momento Xeneize.

Macri: “está en el fondo del mar”

◆ El expresidente de Boca Mauricio Macri aseguró que el club “está en el fondo del mar” por la “mala gestión” de Juan Román Riquelme como mandatario, tras la eliminación de la Copa Libertadores en Fase 2 ante Alianza Lima.

◆ “La verdad que fueron muchos años para poner a Boca en un lugar maravilloso y ahora estamos en el fondo del mar”, declaró Macri en una entrevista radial. Y agregó: “Estoy muy triste”.