Boca se afirmó en la previa de la Copa Libertadores: cómo llega Claudio Úbeda y que dudas tiene de cara al debut

Boca le ganó a Talleres hace días, pero hoy la mirada ya está puesta en la Copa Libertadores. La duda es la misma ¿Claudio Úbeda tiene espalda para seguir?

Tras la discreta victoria ante la T, el Xeneize se prepara para una seguidilla complicada y en Cueste lo que Cueste se analizó el futuro inmediato de equipo oriundo de La Boca.

La vuelta de Exequiel "el Changuito" Zeballos hace que el debate gire en torno a la delantera. Al haber doble punta, no habría lugar para el siete, y aunque parece que hoy es un jugador indispensable, Boca funciona sin el y habría que hacer malabares para ver dónde encaja.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Sifón le dio al hincha lo único que pedía: ganar ¿será suficiente?

Vasco da Gama llegó a Argentina sin su DT y con suplentes para enfrentar a Barracas Central: ¿Cuáles son los motivos?

Leandro Paredes fue quien no estuvo presente desde el arranque y no se lo extraño ante un débil equipo de Carlos Tévez. A partir de su ingreso, El Xeneize se amigó con la pelota y no solo encontró el gol, sino también la quinta amarilla que lo hace perderse el duelo ante Independiente, pero queda limpio para visitar a River.

El Millo esta a la vuelta de la esquina, tan solo separan dos semanas el hoy del Superclásico, pero serán dos semanas trascendentales para Úbeda, quien tambalea en el cargo y tendrá partidos pesados y el inicio de la ilusión Xeneize llamada Copa Libertadores.

LT.