lunes 06 de abril de 2026
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

Boca se afirmó en la previa de la Copa Libertadores: cómo llega Claudio Úbeda y que dudas tiene de cara al debut

En Cueste lo que Cueste destacamos el buen pasar de Boca, pero aún le falta dar un golpe sobre la mesa. El debut en la Copa Libertadores será su próximo duelo, pero el Superclásico se asoma ¿Cómo llega el Xeneize?

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy. | @Copa_Argentina
Román Iucht
Román Iucht

Boca le ganó a Talleres hace días, pero hoy la mirada ya está puesta en la Copa Libertadores. La duda es la misma ¿Claudio Úbeda tiene espalda para seguir?

Tras la discreta victoria ante la T, el Xeneize se prepara para una seguidilla complicada y en Cueste lo que Cueste se analizó el futuro inmediato de equipo oriundo de La Boca.

La vuelta de Exequiel "el Changuito" Zeballos hace que el debate gire en torno a la delantera. Al haber doble punta, no habría lugar para el siete, y aunque parece que hoy es un jugador indispensable, Boca funciona sin el y habría que hacer malabares para ver dónde encaja.

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Claudio úbeda
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Leandro Paredes fue quien no estuvo presente desde el arranque y no se lo extraño ante un débil equipo de Carlos Tévez. A partir de su ingreso, El Xeneize se amigó con la pelota y no solo encontró el gol, sino también la quinta amarilla que lo hace perderse el duelo ante Independiente, pero queda limpio para visitar a River.

El Millo esta a la vuelta de la esquina, tan solo separan dos semanas el hoy del Superclásico, pero serán dos semanas trascendentales para Úbeda, quien tambalea en el cargo y tendrá partidos pesados y el inicio de la ilusión Xeneize llamada Copa Libertadores.

LT.

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