¿Canchero o imprudente? Maravilla Martínez y un pésimo gesto técnico que condenó a Racing ante Independiente

El mal gesto de Adrián Martínez dejó mucha tela para cortar. Maravilla falló el penal ante Independiente y quedó en el ojo de la tormenta.

¿Canchereó o fue un recurso? El delantero centro es uno de los jugadores más influyentes de los últimos años de la Academia, pero más allá de que fue bancado por sus pares y por Gustavo Costas, dejó una demostración de imprudencia muy alta.

En Cueste lo que Cueste coincidimos con el pensamiento popular sobre Maravilla. El jugador fue pedido para la selección y es la cara de este moderno Racing, un hombre capaz de hacer goles imposibles, pero ya son varios los momentos donde se le salió la cadena y perjudicó a su equipo.

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La lógica hace creer que no sobró la situación, pero son tan solo especulaciones ante una jugada particular en la cancha de su máximo rival. Si pecó de canchero, fue un golpe de realidad, si fue un recurso, fue imprudente.

La imprudencia nace a partir de la improvisación en la jugada. No se tienen registros del nueve académico definiendo a lo Panenka, por lo que no hay necesidad de probar algo en un partido de alto calibre, y con el resultado, quedó aún más marcado.

LT.