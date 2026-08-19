Boca sigue creciendo sobre el equilibrio y sentido común del Vasco Arruabarrena

El Boca Juniors dirigido por Rodolfo Arruabarrena aprovechó las concesiones del elenco paraguayo y liquidó el trámite sin contratiempos, mostrando pasajes de fluidez en el juego que comienzan a consolidar la idea futbolística del entrenador. Más allá de la fragilidad del rival, y tras una buena victoria en la ida, el resultado corrobora un pasaje de marcado crecimiento Xeneize.

El armado de Rodolfo Arruabarrena, que no pudo contar con Leandro Paredes, tuvo el gran nivel de Milton Delgado, quien volvió a ser el eje del equipo por dinámica, distribución y quite. La mano del DT parece revalorizar distintas piezas, desde futbolistas que nunca terminaron de consolidarse, como Alan Velasco, hasta esos juveniles que siguen devolviendo la confianza con buenas actuaciones, como Dylan Gorocito.

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A pesar de la abultada victoria y el clima festivo, el Vasco Arruabarrena resaltó en conferencia de prensa que el plantel no debe dejarse llevar por los elogios ni desviar el foco: “Hace seis que no perdemos y no hemos ganado nada. Hay que seguir trabajando, tener cuidado con los elogios y no darle bola a las críticas”.

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NZ