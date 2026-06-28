Colapinto larga 16º por un error suyo

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y hoy largará 16° en el Gran Premio de Austria, que tendrá en la pole position al británico George Russell (Mercedes). La grilla del argentino fue más un error que el resulado de limitaciones técnicas de su auto Alpine.

Colapinto analizó su actuación con un tono directo y sin buscar excusas. Tras la sesión, explicó que el equipo “logró mejorar el comportamiento del coche” respecto a la jornada previa, en la que habían mostrado dificultades para encontrar ritmo.

Esa evolución —habitual en el desarrollo de un fin de semana de Fórmula 1, donde los equipos ajustan cargas aerodinámicas, configuración mecánica y gestión de neumáticos— hacía pensar en la posibilidad concreta de ingresar en la Q3, instancia reservada a los diez mejores tiempos.Sin embargo, el argentino reconoció que no logró capitalizar esa mejora. “El auto andaba bien. Creo que estamos un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy”, sintetizó tras bajarse del monoplaza.

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El momento clave de su eliminación se produjo en el primer sector de su vuelta lanzada con neumáticos nuevos, el intento definitivo que suele definir el pase de corte en la Q2. Allí, Colapinto admitió: “Me equivoqué. Frené un poco fuerte, bloqueé de atrás y tuve un snap muy grande”.