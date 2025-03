Cómo vivieron y qué dijeron Messi y Scaloni sobre la goleada histórica: "Minimizamos a Brasil"

Tras la goleada de Argentina a Brasil por un histórico 4 a 1, Lionel Messi festejó desde Estados Unidos la clasificación de la Selección al Mundial 2026, mientras que el director técnico Lionel Scaloni demostró total conformidad con el rendimiento de los jugadores y dijo: “Es una victoria del equipo porque jugamos como tal y por eso minimizamos a Brasil".

El partido significó un desafío a la Selección que enfrentó a su principal rival sin Messi, que está lesionado. En ese marco, Scaloni destacó la jugada en equipo y señaló que han "hecho grandes partidos". Además, el DT resaltó la importancia de "saber interpretar cada uno", concepto en el que es fundamental el armado de su cuerpo técnico y la personalidad de sus jugadores, además de la capacidad del propio entrenador.

Scaloni también afirmó que "habrá partidos en los que sufriremos y otros en los que no", declarando que lo más importante es demostrar que su equipo está "capacitado para jugar en distintas circunstancias". Ante la euforia por el triunfo, el santafecino puso paños fríos y advirtió: “Uno no no puede saber cuánto va a durar esto", e hizo hincapié en la importancia de disfrutar el momento. Recordó que "Brasil siempre será Brasil", remarcando a su vez que van a intentar que la buena racha "dure lo máximo posible".

Sobre el planteo del partido, el entrenador campeón del mundo admitió que "el gol rápido ayudó a que Brasil se abra un poco más", destacando que sus jugadores "pudieron ocupar mejor los espacios y se fueron adaptando muy bien". Analizó que "la clave es jugar como equipo, hemos jugado con mucho toque, dinámico, fuimos un equipo que no daba posiciones fijas en muchos momentos del partido y es difícil presionar a un equipo así".

Asimismo, Scaloni se refirió a las declaraciones previas de Raphinha, quien había anticipado darle "una paliza dentro y fuera del campo" a los campeones del mundo. "Lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo propósito. Entiendo la situación que es un Brasil-Argentina, no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. Él defendió a su selección, a su equipo. Con o sin declaraciones, Argentina iba a jugar su partido, y Brasil también", dijo en rueda de prensa.

Con la satisfacción de años de trabajo bien hecho, el DT de 46 años afirmó que no se detiene "a pensar en el Mundial", que "todavía hay cosas por hacer" y aseguró que va "a haber un recambio, porque siguen saliendo jugadores, esta es la Selección argentina y hay que hacerlo, pero no es fácil. Hay jugadores que tienen su edad, como Otamendi y Paredes, pero están en un alto nivel. ¿Por qué los voy a sacar?".

En tanto, Lionel Messi vivió el partido desde Estados Unidos, donde lo vio por televisión. El astro argentino no pudo jugar por una lesión en su aductor izquierdo ocasionada en su último partido con el Inter Miami, de la que se está recuperando. El capitán también se perdió el choque frente a Uruguay, en Montevideo, que terminó con vitoria "Albiceleste" por 1 a 0, con gol de Thiago Almada.

Con la victoria de este martes, Messi felicitó a la Selección a través de las redes sociales. El 10 publicó un video en Instagram de los últimos minutos del partido, filmados desde su cama. Con la imagen del Monumental repleto desde su televisor, Messi festejó a sus compañeros de Selección con una serie de emojis de “aplausos”.

