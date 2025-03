Tras la victoria que tuvo ante Uruguay de visitante, la Selección Argentina de Fútbol llegó este sábado 22 de marzo a nuestro país para contribuir con Bahía Blanca en un amistoso solidario ante su par de la Sub 20. En el estadio de Huracán de Parque Patricios, Tomás Adolfo Ducó, cerca de 30 mil personas pagaron sus entradas para ver el partido.

Cuando el plantel arribó al estadio, el entrenador Lionel Scaloni habló con la prensa: “Viendo el calendario que teníamos, no había muchas opciones y buscamos esta posibilidad de armar un partido-entrenamiento con la Sub 20 para que la gente vea a sus jugadores y estén cerca de ellos. La entrada creo que la gente pueda llegar a pagarla y pueda aportar para ayudar a la gente que la está pasando mal”.

El equipo de Lionel Scaloni venció 2-0 al combinado nacional albiceleste Sub 20. El partido tuvo el formato de un “entrenamiento a puertas abiertas” y se desarrolló en dos tiempos, de 20 minutos cada uno. La salida de la Selección Mayor al campo de juego enfervorizó al público y motivó a los futbolistas, que realizaron un trote de precalentamiento alrededor de la cancha mientras recibían gritos de apoyo desde las tribunas. El cántico más repetido por los hinchas fue “¡Dale, campeón!”.

El partido arrancó minutos después de las 17:40. Al comienzo, el equipo de Scaloni se vio superado por los jugadores comandados por Diego Placente, sin embargo, a los 15 minutos de juego, la Selección logró recuperarse y, con una asistencia de Rodrigo de Paul, Ángel Correa marcó el primer gol. Apenas cinco minutos después, Nicolás Paz aprovechó un rebote, sacó un remate de afuera del área y puso el 2 a 0.

En el complemento, el partido bajó de intensidad, con la Sub 20 dominando por momentos la cancha, pero el marcador no volvió a moverse. Una situación inesperada ocurrió cuando De Paul recibió una patada del juvenil de Independiente, Santiago Hidalgo, y lo miró de muy mala manera, aunque el conflicto no pasó a mayores.

Cuando Hernán Mastrángelo ordenó el final del cotejo, volvieron a aparecer los futbolistas que jugaron ante Uruguay y regalaron pelotas a las tribunas.

Los detalles

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reveló que el duelo entre los equipos fue realizado con el fin de recaudar fondos para la reconstrucción del Hospital Interzonal Dr. José Penna, que fue gravemente damnificado por el temporal que azotó a Bahía Blanca días atrás. La iniciativa estuvo impulsada por parte del cuerpo técnico y futbolistas oriundos de la ciudad como Lautaro Martínez y Germán Pezzella.

Este evento forma parte de la masiva campaña #JUNTOSXBAHÍABLANCA que impulsaron desde la AFA y las entradas se vendieron por la plataforma DeporTick en montos que oscilaron entre los 20.000 y 30.000 pesos. Scaloni declaró: “Yo cuando era chico me hubiera gustado ver un partido de la Selección y estar cerca de los jugadores. Al final, para cualquier aficionado de la selección argentina, ver a sus jugadores está bueno”.

La Selección Argentina disputó el encuentro menos de 24 horas después de su victoria en el Estadio Centenario. Este triunfo puso al elenco albiceleste al borde de conseguir su clasificación a la próxima Copa del Mundo de 2026.

Por su parte, la selección argentina Sub 20 viene de conseguir el subcampeonato en el Sudamericano de la categoría a principios de 2025.

Formación de los equipos y detalles del encuentro

Argentina (Mayor): Walter Benítez; Leonardo Balerdi, Germán Pezzella, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Máximo Perrone, Nico Paz, Benjamín Domínguez, Nicolás González; Ángel Correa y Santiago Castro. DT: Lionel Scaloni.

Argentina (Sub 20): Gerónimo Rulli; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Teo Pagano; Valentino Acuña, Milton Delgado, Lautaro Millán; Ian Subiabre, Santiago Hidalgo y Dylan Aquino. DT: Diego Placente

Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Huracán)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

