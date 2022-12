El autor de la foto de Messi más “likeada” de Instragram contó cómo lo retrató

El fotógrafo británico Shaun Botterill fue quien capturó las fotos de Lionel Messi que, posteadas por el jugador, se convirtieron en las que más “me gusta” obtuvieron en la historia de Instagram. Sin embargo, él no tiene redes sociales y la tremenda repercusión lo tomó por sorpresa.

Es que el ídolo de la selección argentina eligió las imágenes tomadas por Shaun Botteril para celebrar el campeonato. En las fotos se ve primero a Messi con la Copa del Mundo en sus brazos, mientras es llevado sobre los hombros del “Kun” Agüero y le siguen otras imágenes de ese momento que quedará en la historia del fútbol y de Argentina.

Botterill trabaja para la agencia Getty y contó el miércoles pasado cómo vivió que sus fotos hayan obtenido más de 70 millones y medio de “likes”. “Es una sensación extraña, un poco surrealista”, dijo a CNN.

“¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no lo puedo creer...”, comienza el texto de Messi que acompaña a las fotos en el posteo de su Instagram, publicado luego de derrotar a Francia en la final de la Copa del Mundo.

Según contó el fotógrafo, había organizado con un grupo de colegas dónde se quedaría cada uno. “Prácticamente puedo decir que me quedé atrapado, pero quedé atrapado en el lugar correcto”, detalló. “Creo que si la mayoría de nosotros somos honestos, debemos asumir que siempre se necesita un poco de suerte, y yo la tuve el domingo por la noche”, confesó.

“Messi estaba allí y no se movía mucho. Por ahí me empujaban, pero él estaba haciendo todas las poses con el trofeo: con una mano, con las dos. No teníamos idea de lo que iba a pasar al final. Podés planificar cuándo levanta el trofeo, pero no podés planificar donde va a ir en su carrera y no sabés qué tan caótica puede ser. Yo estaba bastante cerca de él, probablemente a dos metros como máximo”, detalló.



“Es una sensación extraña, un poco surrealista: ¡Maldición! él está justo donde querés que esté, y eso no ocurre muy seguido”, agregó Botterill quien comenzó a trabajar de reportero gráfico en la Copa del Mundo de México 1986.

“Sabía que era una foto bastante buena, pero siempre existe la preocupación de que otro fotógrafo, desde un ángulo algo diferente, haya capturado una imagen mejor, ya que los pequeños márgenes pueden marcar una gran diferencia”, reconoció.

Sin duda la foto capta uno de los mejores momentos y el pasado miércoles, el dueño de Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, confirmó que la publicación de Messi había batido todas las marcas de “me gusta” de la historia de la aplicación.

“Cuando miro atrás no podés creer que ese tipo está adelante tuyo sobre los hombros de Sergio Agüero, levantando la Copa del Mundo y mostrándosela a sus hinchas. Tiene ese impacto, ¿no? Tiene la cara feliz, alegría, el trofeo y todo parece un poco caótico”, repasó el fotógrafo.

“Para mí es hilarante el hecho de que tenés a este tipo de 55 años que no está en Instagram y que tiene dos chicos que piensan que eso es lo más gracioso del mundo. El más joven dijo: ‘Estás en 62 millones de likes, papá’. Soy de un pequeño pueblo de Northampton, así que es bastante extraño para mí”, contó Botterill.

“Todos los demás pueden decidir lo que piensan sobre la foto, pero es una muy bonita foto de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, así que eso es lo mejor para mí. Y es por eso por lo que hay que trabajar”, concluyó.

RB/