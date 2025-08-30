El líder de la barra oficial del Rojo no podrá ingresar en ningún estadio

El líder de la barra oficial de Independiente, Los dueños de Avellaneda, fue excluido de manera indefinida de todo evento deportivo en el país, tras los incidentes violentos registrados en el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

De esta manera, Juan Eduardo Lenczicki tiene prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo en territorio argentino de acuerdo a una disposición del Ministerio de Seguridad Nacional. La medida, dictada bajo la Resolución 1039/2025, entra en vigencia de forma inmediata y será publicada oficialmente el lunes 1º de septiembre.

La decisión responde a los episodios de violencia ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. En ese contexto, se registraron agresiones entre hinchas de las dos parcialidades, lo que motivó la intervención de las autoridades.

La resolución apunta a limitar la presencia de individuos vinculados a estructuras de mando en grupos radicalizados, con antecedentes de conductas violentas, en el marco del Programa Tribuna Segura.

Una ironía como argumento. Universidad de Chile presentó en Conmebol su descargo de cara al fallo por el partido suspendido ante Independiente y señaló al entrenador Julio César Vaccari como incitador a la violencia por haber declarado que había que “ganar como sea”.

El club chileno presentó un informe de 18 páginas en el que, de entrada, señalan al entrenador de Independiente como uno de los responsables porque antes del partido había declarado, de manera irónica, que “el miércoles hay que ganar como sea. Hay que hacer trampa, porque no sirve de nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano. Porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”.

Un hincha tuvo que escapar de Chile

R.P.

Un hincha de Independiente y su familia sufrieron amenazas de muerte en Chile, país donde vivían hace menos de seis meses, por lo que tuvieron que volver a la Argentina.

Tras el partido suspendido entre Independiente y Universidad de Chile, se inició una feroz y violenta campaña por parte de los hinchas de Universidad de Chile que consistió en amenazar periodistas e hinchas del Rojo.

Este hincha relató que hasta balearon su camioneta. “Estamos en Mendoza y nos vamos a Santa Fe porque tenemos que buscar trabajo y puede salir algo allá. Tengo muchos amigos de la U que me escribieron para pedirme disculpas”, agregó.