El récord de Sergio Agüero: el debut más joven en la historia de la Primera División argentina

El 5 de julio de 2003 quedó marcado en los registros oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino. Con apenas 15 años, un mes y tres días, Sergio Leonel Agüero ingresó al campo de juego del estadio de Independiente frente a San Lorenzo, superando el récord histórico que poseía Diego Maradona.

Oscar Ruggeri, entonces entrenador del conjunto de Avellaneda, fue el responsable de autorizar el ingreso del juvenil en el segundo tiempo. La decisión no fue casual; el cuerpo técnico seguía de cerca la evolución física y técnica de un delantero que ya sobresalía en las categorías menores.

El periodista y escritor Daniel Enzetti, en su obra "El Kun Agüero: La joya de la corona", detalla que el entorno del club conocía el potencial del chico de González Catán. Su baja estatura no representaba un obstáculo ante una potencia de piernas inusual para un deportista de su corta edad.

Aquel debut contra el Ciclón fue el inicio de una trayectoria que rompió paradigmas sobre la madurez competitiva. El fútbol argentino asistía al nacimiento de un atacante capaz de girar sobre su propio eje con una velocidad que descolocaba a defensores experimentados del torneo local.

El impacto de Sergio Agüero en Independiente y su salto al fútbol europeo

La consolidación de Agüero llegó bajo la dirección de Julio César Falcioni. Durante la temporada 2005, el delantero mostró su faceta más determinante, anotando goles memorables en clásicos ante Racing Club que aún permanecen en la memoria colectiva del hincha del Rojo de Avellaneda.

En el libro biográfico "Born to Rise", el propio Agüero relata que su formación en las canchas de tierra de Quilmes y Berazategui le otorgó la picardía necesaria para enfrentar el roce profesional. Esa habilidad para proteger el balón sería luego su marca distintiva en las áreas europeas.

La venta de Agüero al Atlético de Madrid en 2006 por una cifra cercana a los 20 millones de euros representó el traspaso más caro de la historia argentina hasta ese momento. El club utilizó esos fondos para iniciar la remodelación integral de su antiguo estadio, la Doble Visera.

Su paso por la Liga de España confirmó que el talento exhibido en su debut no era fugaz. En Madrid, el Kun desarrolló una capacidad goleadora que lo posicionó como uno de los mejores atacantes del continente, logrando títulos internacionales antes de su histórica partida hacia Inglaterra.

En el Manchester City, el ex Independiente alcanzó el estatus de leyenda absoluta. Su gol agónico ante el Queens Park Rangers en 2012, que valió un título de liga tras 44 años de sequía para el club inglés, es considerado uno de los momentos más icónicos del fútbol moderno mundial.

Las estadísticas finales de su carrera en Europa lo ubican como el máximo goleador extranjero en la historia de la Premier League. Superó registros de figuras como Thierry Henry, consolidándose como el argentino con más goles en la competición británica por un margen muy considerable.

El historiador Claudio Keblaitis, en sus investigaciones sobre el club de Avellaneda, sostiene que la aparición de Agüero fue un fenómeno sociológico para la institución. Su vínculo con el hincha se mantuvo intacto a pesar de la distancia geográfica y los años de éxito en el exterior.

La carrera del Kun se vio interrumpida en 2021 debido a una arritmia cardíaca detectada tras su fichaje por el Barcelona. Este retiro prematuro cerró un ciclo que comenzó en aquella tarde de invierno de 2003, cuando un niño con la camiseta número 34 cambió la historia del juego.

A nivel Selección Argentina, Agüero también dejó una huella profunda. Formó parte del plantel campeón de la Copa América 2021 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde su entendimiento con Lionel Messi fue clave para subir a lo más alto del podio.

El debut precoz en Independiente no fue solo un hito estadístico, sino el lanzamiento de un futbolista que promedió casi un gol cada dos partidos durante casi dos décadas. Su legado permanece como el ejemplo máximo de precocidad y vigencia en el alto rendimiento deportivo global.