Independiente Rey de Copas: la hegemonía de Avellaneda en las siete finales de Copa Libertadores

El club Atlético Independiente consolidó su estampa internacional en 1964, convirtiéndose en el primer equipo argentino en alzar la Copa Libertadores. Aquella serie ante Nacional de Uruguay se definió en Avellaneda con un gol de Mario Rodríguez, tras un valioso empate sin goles en el Estadio Centenario.

La mística roja se ratificó apenas un año después, en 1965, logrando el bicampeonato ante Peñarol. Tras ganar en casa y caer en Montevideo, el equipo de Manuel Giúdice se impuso 4-1 en un desempate disputado en Chile. Bernao y Avallay fueron piezas clave para doblegar a la potencia uruguaya.

Tras un período de transición, la década del setenta marcaría el dominio más abrumador de un club en la historia del certamen. En 1972, el Rojo inició su tetracampeonato consecutivo al vencer a Universitario de Perú. Un doblete de Eduardo Maglioni en la revancha sentenció el tercer título oficial.

La final de 1973 ante Colo Colo es recordada como una de las más disputadas y tensas de la época. Luego de dos empates, el tercer partido en el Estadio Centenario de Montevideo se definió en tiempo suplementario. Un gol del "Sapo" Giachello otorgó la cuarta corona y el inicio de la leyenda.

En 1974, Independiente enfrentó al São Paulo en una final que requirió nuevamente de un tercer encuentro en territorio neutral. Tras perder en Brasil y ganar en Avellaneda, el equipo argentino se impuso 1-0 en Santiago de Chile gracias a un penal ejecutado por el "Chivo" Ricardo Pavoni.

La sexta estrella llegó en 1975 frente a Unión Española, cerrando el ciclo de cuatro trofeos consecutivos bajo la capitanía de Francisco Sá. La victoria 2-0 en el partido de desempate en Asunción consolidó una estructura defensiva casi imbatible, apoyada en el talento emergente de Ricardo Bochini.

Como detalla el periodista e historiador Jorge Iwanczuk en su obra Historia del Fútbol Amateur en la Argentina, la organización del club permitió estas gestas. El autor destaca que la mentalidad ganadora del Rojo se forjó mediante una "rigurosa selección de talentos y un estilo de juego definido".

Nueve años debieron pasar para que Avellaneda volviera a celebrar en América. En 1984, bajo la conducción de José Pastoriza, Independiente alcanzó su séptima Copa Libertadores frente a Grêmio. El triunfo 1-0 en Porto Alegre, con gol de Jorge Burruchaga, es recordado por la superioridad táctica mostrada.

Aquel equipo de 1984 es considerado por especialistas como uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. La formación, que incluía a figuras como Claudio Marangoni y Ricardo Giusti, empató sin goles en la revancha en la Doble Visera, asegurando así su invicto en finales continentales.

"Independiente era un equipo que sabía jugar finales; no las jugaba, las ganaba", afirma el historiador Claudio Keblaitis en su investigación sobre el club. Esta efectividad del cien por ciento en las siete finales disputadas le otorgó el reconocimiento unánime como el auténtico "Rey de Copas".

A lo largo de su historia, el club ha mantenido la distinción de ser el máximo ganador del torneo más importante de América. Los siete trofeos descansan en las vitrinas de Avellaneda, testificando una era donde el orgullo nacional se vestía de rojo en cada rincón del continente sudamericano.

El prestigio mundial de la institución se cimentó no solo en los resultados, sino en las formas. Desde el saludo con los brazos en alto hasta la tenencia estética del balón, Independiente construyó una identidad que trascendió fronteras y que sigue vigente en el registro estadístico de la Conmebol.

La mística del Estadio Doble Visera fue fundamental para intimidar a los rivales durante estas campañas. La presión del público y la calidad individual de jugadores como Daniel Bertoni o el propio Bochini permitieron que el club nunca cediera una final, marcando un hito que ningún otro club igualó.

Cada una de las siete finales ganadas representa un capítulo distinto en la evolución del fútbol regional. Desde la resistencia de los años sesenta hasta el fútbol total de los ochenta, el Rojo supo adaptarse a los contextos para mantener su corona y el respeto de todos sus adversarios internacionales.

Finalmente, la herencia de estas hazañas permanece como el estandarte principal de la hinchada de Independiente. El título de "Rey de Copas" no es solo un eslogan comercial, sino la consecuencia directa de dos décadas de supremacía absoluta en los estadios más difíciles de toda América del Sur.