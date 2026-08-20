El tenso cruce entre Coudet y Borré: El lenguaje de la alta competencia y los códigos del vestuario

El empate 0-0 entre River e Independiente Santa Fe por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó mucha tela para cortar. Más allá del desgaste físico lógico que implicó jugar en la exigente altura de Bogotá, el encuentro en tierras colombianas expuso un momento de máxima tensión en el plano de la convivencia interna del Millonario que rápidamente se robó todas las miradas.

"Cerrá el c....": el picante cruce entre Coudet y Borré que llamó la atención de todo River

La secuencia de fricción se desató a los 22 minutos de la etapa inicial, justo cuando el árbitro decretó el parate para que los protagonistas recuperaran aire. En ese instante, un Eduardo Coudet visiblemente eufórico y al límite de la impaciencia se metió de lleno en el campo para reprocharle distintos movimientos tácticos al delantero cafetero.

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La réplica del atacante de 30 años no tardó en llegar. Entre gestos evidentes de desaprobación y intentando frenar el enojo de su DT, Rafael Santos Borré le pidió tranquilidad con un tajante "basta, basta, calmate". Sin embargo, lejos de apaciguar las aguas, la reacción del Chacho escaló tanto en lo verbal como en lo táctico, culminando con un exabrupto directo al corazón del juego: "¡Rafa! ¡Dale! Andá a la parte de adentro. Agarrala adentro, carajo. Ey, cerrá el c...".

El picante cruce entre Coudet y Borré por Cueste lo que cueste

Este tipo de rispideces expone la delgada línea que existe en el alto rendimiento entre el rigor táctico y la convivencia cotidiana. Con un perfil histriónico como el de Coudet —un entrenador cuya intensidad anímica es marca registrada y conocida por todo el plantel—, este tipo de chispazos suelen relativizarse puertas adentro.

El vínculo entre el técnico y un referente de jerarquía como el delantero se sostiene bajo códigos donde el insulto o el reclamo en caliente muchas veces no pasan de ser una exigencia extrema del momento, muy común en la dinámica de equipos competitivos donde la autoridad se desafía pero se recompone de inmediato con vistas al próximo compromiso oficial.