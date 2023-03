En medio de los festejos, Scaloni empieza a delinear los futuros posibles de la Selección

En medio de la alegría colectiva –¿hay algo más colectivo en Argentina que los festejos por un Mundial ganado?–, de la emoción de los jugadores, de Lionel Scaloni y del cuerpo técnico, del himno lacrimógeno y de las canciones que volvieron a recordar la magia de ese mes en Qatar, pudo asomarse algo de lo que vendrá: el futuro de una Selección que contra Panamá, por más de que se haya tratado de un amistoso-excusa, ya empezó a diseñar su proyecto para Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El recambio generacional que se presagiaba para después de Qatar quedó en suspenso por los festejos y por la lógica idea de disfrutar de este momento. Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi son el símbolo de esa dulce resistencia al paso del tiempo: la Copa inyectó ganas de seguir, al menos hasta la Copa América 2024, que será una prueba de ensayo y un termómetro real, sobre todo porque será mucho más competitiva que las habituales (serán 16 equipos, con 10 de la Conmebol y 6 de la Concacaf).

“Dejo la puerta abierta, pero por edad y tiempo me parece que es difícil, depende de cómo vaya mi carrera, voy a ver para dónde va mi carrera”, dijo hace unos meses Messi sobre la posibilidad de jugar su sexto Mundial. En el plantel saben que la posibilidad existe y que el nivel en la Copa América puede ser el factor determinante de una hipotética decisión.

Pero aunque Messi, Di María y Otamendi estén, el recambio ya empezó. En realidad, empezó casi sin querer en Qatar, cuando la derrota contra Arabia Saudita en el debut obligó a Scaloni a hacer cambios impensados hasta ese momento. El ingreso de Enzo Fernández y de Julián Álvarez puede identificarse como una primera oleada, a la que ahora, en el post Mundial, le vendrá una segunda con la confirmación de futbolistas que viajaron a Qatar pero tuvieron poquísima participación, como Thiago Almada o Juan Foyth.

La tercera oleada será la de los jóvenes, algunos convocados para esta fecha FIFA y otros en la carpeta de Scaloni. Alejandro Garnacho, quien finalmente no viajó por lesión, acaso sea la novedad más rutilante por su presente en el Manchester United, pero también están Tiago Geralnik, Nicolás Paz, los hermanos Franco y Valentín Carboni, Facundo Buonanotte, Matías Soulé y Luka Romero. Algunos, como pasa siempre, quedarán en el camino, no se adaptarán o simplemente no rendirán en la Selección. Otros serán los futuros Julián y Enzo.

Scaloni viene dando señales de que ahora todo empieza desde cero, más allá de que la alegría perdurará para siempre, incluso si vienen malos resultados. “Reconstruirse es que los jugadores no se sientan dueños de la Selección. El entrenador está constantemente mirando, analizando. Lo más importante es que el jugador que venga sienta que no es un lugar para siempre, que hay jugadores atrás tratando de sacarle su lugar”, aseguró.

Contra Panamá, a pesar del nivel inferior de los rivales, eso se empezó a poner en marcha. Ayer siguió en un amistoso informal contra River en Ezeiza. Y el martes continuará contra Curazao, posiblemente con más recambios que el jueves en el Monumental. El futuro empieza a llegar en medio de la alegría.

Messi en Instagram: “No tengo palabras”

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, se mostró emocionado por lo vivido en el Monumental antes y después de vencer 2-0 a Panamá y celebró la obtención de la Copa del Mundo.

“Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo pero ahora no tengo palabras para explicar lo que siento, lo agradecido que estoy a toda la gente por el cariño”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram horas después de la jornada más esperada.

“Están siendo unos días muy, muy especiales y solo puedo decirles que tengo una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando y festejando lo que fue otro éxito de todos.

¡¡¡Gracias!!!”, firmó en el posteo, que tuvo nueve fotos.

El álbum de postales elegidas por el jugador rosarino se abrió con una foto de él delante de todos sus compañeros alzando la Copa del Mundo, acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

También incluyó una imagen hablando frente a las más de 80 mil personas que asistieron al evento mientras acaricia el trofeo, otra recorriendo el terreno de juego con su familia, una arengando a la gente y otra más con Thiago y Mateo, sus dos hijos mayores.