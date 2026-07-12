'Espionaje' en la Premier League: los compañeros de club que se sacarán chispas en Argentina vs Inglaterra

El destino ha querido que las semifinales del Mundial 2026 revivan uno de los clásicos más pasionales, históricos y calientes del planeta fútbol: Argentina contra Inglaterra.

Sin embargo, a diferencia de las batallas de épocas pasadas donde los rivales eran prácticamente desconocidos de continentes distantes, el fútbol moderno de élite globalizado plantea un escenario de "espionaje interno" fascinante. Gran parte de la columna vertebral de la Scaloneta convive a diario, comparte vestuarios y compite codo a codo en Europa con las principales armas del combinado británico.

Lejos de la mística oculta, este cruce se definirá por los detalles de quienes se conocen de memoria. Los entrenamientos semanales en Inglaterra se transformarán en información táctica pura de cara al partido más importante del año.

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Lionel Scaloni analizó el triunfazo de Argentina ante Suiza y palpitó el cruce con Inglaterra

La conexión de los argentinos con la Premier League

El principal foco de conocimiento mutuo se encuentra en el fútbol británico, donde varias figuras de la Selección Argentina conviven de cerca con el plantel de los Tres Leones. En el búnker de Manchester United, Lisandro Martínez es el encargado de estudiar a diario los perfiles de desmarque, la velocidad y las rachas del delantero Marcus Rashford, además de haber visto crecer de cerca el despliegue dinámico del joven mediocampista Kobbie Mainoo.

En Londres, Enzo Fernández comparte la conducción del Chelsea con el joven Noni Madueke. Por último, en Birmingham se da una de las claves más determinantes de la semifinal: Emiliano "Dibu" Martínez es el líder indiscutido del arco del Aston Villa, donde cubre las espaldas del temible centrodelantero Ollie Watkins y del sólido zaguero Ezri Konsa, conociendo de memoria el catálogo de definiciones del goleador británico.

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Viejos conocidos: las batallas del pasado que dejan huella

El conocimiento mutuo no solo se alimenta del presente, sino de los años de convivencia compartidos en vestuarios que marcaron a fuego a ambos planteles. El duelo más electrizante en este sentido se dará en el área argentina: Cristian "Cuti" Romero tendrá la titánica tarea de frenar a Harry Kane.

El defensor cordobés y el temible goleador inglés compartieron dos temporadas completas en el Tottenham Hotspur antes del desembarco del delantero en el Bayern Múnich. El "Cuti" sabe perfectamente qué movimientos hace Kane de espaldas y cómo busca el espacio, mientras que el capitán británico conoce la agresividad y el límite del anticipo del central de la Scaloneta. Una batalla táctica y psicológica de la que saltarán chispas.

El duelo más electrizante se dará en el área argentina: Cristian Romero tendrá la tarea de frenar a Harry Kane. Ambos compartieron dos temporadas en el Totthenham

Otro punto alto de espionaje retrospectivo lo aporta Julián Álvarez. Durante su exitoso paso por el Manchester City, antes de emigrar al fútbol español, la "Araña" compartió entrenamientos diarios, festejos de títulos y conceptos tácticos bajo el ala de Pep Guardiola con el tiempista de la defensa de los Tres Leones, John Stones.

Julián sabe perfectamente qué perfiles le incomodan al central inglés a la hora de presionar la salida y cómo forzar su error cuando se lo saca de su zona de confort, una información valiosísima para desestabilizar la última línea británica.

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