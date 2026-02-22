No son días tranquilos los que vive Newell's Old Boys de Rosario. Un duro presente deportivo en la previa del clásico ante Central derivó en una violenta reacción de un grupo de hinchas que se acercó al Centro Griffa, ubicado en Bella Vista, para recrimimarle al plantel por el flojo rendimiento en la goleada que sufrió el equipo este sábado ante Banfield por 3 a 0, que lo dejó último en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Un integrante de la barrabrava arrojó una bomba molotov sobre el lugar donde estaban estacionados los autos de los futbolistas y afectó el techo del vehículo del juvenil volante, Facundo Guch. También dejaron una bandera con amenazas: "Ganen o balas para todos".

El episodio guarda semejanzas con uno que sucedió hace 6 meses cuando en otra bandera el mensaje fue "Ganen o muerte". Como en aquella oportunidad las autoridades del club no hicieron ningún comunicado oficial para repudiar el hecho.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Renunció la dupla Orsi-Gómez tras la derrota de Newell's ante Banfield por 3-0

Con una nueva conducción tras el triunfo en las elecciones internas de Ignacio Boero, el club rojinegro atraviesa una de las peores crisis de los últimos años. Pese a haber levantado varias inhibiciones y con la contratación de muchos jugadores con experiencia y de la dupla de entrenadores que integran Favio Orsi y Sergio Gómez, el comienzo del torneo resultó un fiasco. En las primeras seis fechas cosechó apenas dos puntos producto de dos empates y sufrió 4 derrotas. Con la última, los técnicos dejaron su puesto prematuramente.

Pese a contar en el arco con Gabriel Arias, el conjunto rosarino sufrió 12 goles y dejó una pálida imagen. Está 25° en la tabla de los promedios y penúltimo en la tabla anual por lo que el peligro del descenso preocupa a sus socios e hinchas. El miércoles debe recibir al último campeón del fútbol doméstico, Estudiantes de La Plata, y el domingo 1° de marzo será nuevamente local en el Coloso Marcelo Bielsa frente a su eterno rival, Rosario Central. Sin entrenador y en un clima que dista de ser el ideal.