Ganó el Independiente mendocino en un partidazo con muchos goles

El equipo de Avellaneda, dirigido por Gustavo Quintero llegó con un invicto. El de Alfredo Berti, con cuatro triunfos de cinco. El partido que jugaron hizo honor a los antecedentes y se transformó en el mejor del torneo en las seis fechas que se llevan jugadas.

Independiente, que hizo un muy buen partido, perdió por 3 a 2 con Independiente Rivadavia de Mendoza y dejó pasar la oportunidad de quedar como líder de la Zona A junto a Estudiantes de La Plata en el Torneo Apertura

Gabriel Ávalos y Matías Abaldo había puesto en ventaja al “Rojo” de Avellaneda, quien dio vuelta el partido tras el tanto de Alejo Osella, pero un doble de Fabrizio Sartori selló el triunfo del local.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El elenco de Avellaneda controló bien en el inicio, con asedio al campo del equipo mendocino aunque sin presencia en el área, pero una rápida salida por la izquierda le permitió a Sebastián Villa tirar un centro con comodidad y Osella, a los 17 minutos del primer tiempo, puso el 1 a 0 a favor del local.

Pero desapareció ese leve dominio y el equipo de Gustavo Quinteros mostró un nivel bajo durante gran parte de la noche y solo reaccionó con una ráfaga que no alcanzó para sostener el resultado, mientras que el conjunto local, conducido por Alfredo Berti, ajustó mejor las piezas y aprovechó cada desajuste rival.

El Rojo sufrió desde el inicio con pérdidas en el mediocampo y fallas defensivas que permitieron la apertura del marcador tras un centro que encontró a Osella sin marca.

El entrenador visitante modificó nombres y esquema tras el descanso y la respuesta fue inmediata: Ávalos empató con una volea precisa y Abaldo concretó la remontada pocos minutos después.

Sin embargo, la falta de eficacia para ampliar la ventaja dejó el partido abierto y una mala resolución ofensiva derivó en la contra que terminó en el empate de Sartori.

El local recuperó confianza, volvió a lastimar por las bandas y otro envío al área selló el 3-2 definitivo. El resultado pudo ser más amplio, aunque el travesaño y Rey evitaron una diferencia mayor. Un triunfo festejado y la punta de un torneo que, pese a que estamos en febrero ya tiene seis fechas en marcha.