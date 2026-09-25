El reto de Flavio Briatore, el jefe de Alpine, a los hinchas argentinos por los comenatrios intensod y las amenazas contra Pierre Gasly tuvo una respuesta implacable: lejos de abandonar las redes, los seguidores de Franco Colapinto transformaron al piloto francés en un insólito "nuevo ídolo", con elogios cargados de ironía y referencias a figuras populares y a algunos de los máximos nombres del deporte nacional.

“¿De qué planeta viniste, croissant cósmico?”, fue uno de los mensajes que apareció en la cuenta oficial de Alpine y que sintetizó el tono de la reacción. La frase, obvaiamnte, hace referencia al histórico relato de Víctor Hugo Morales del gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986. El "barrilete cósmico" revsrsionado.

El origen de la disputa se remonta al Gran Premio de España, disputado en Madrid. En el tramo final de la carrera, Colapinto quedó detrás de Gasly, quien todavía debía realizar una parada obligatoria en boxes, mientras Oscar Piastri se acercaba desde atrás.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Estaba en negativo": Colapinto contó cuánto cobraba en su primer año en la Fórmula 1 y por qué perdió plata

El equipo no le pidió al francés que cediera su posición antes de ingresar a los pits y la decisión generó fuertes críticas. Con el correr de los días, Gasly reveló que algunas de esas reacciones habían derivado en amenazas dirigidas contra su pareja y otros integrantes de su familia.

“Es perturbador”, señaló el francés. “Hay límites que nunca deberían cruzarse. Pueden apoyar a quien quieran, pero involucrar a las familias y enviar amenazas es completamente inaceptable”.

La situación llevó a Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, a intervenir públicamente. “Si los argentinos quieren apoyar a Franco, que lo apoyen de forma limpia y leal, no como lo que veo en las redes sociales”, sostuvo en declaraciones a ESPN Argentina.

El dirigente italiano incluso advirtió que Alpine podría suspender las entrevistas de Colapinto con la televisión argentina si los episodios se repetían. “Vamos a parar todo, porque lo que leemos allí no tiene sentido. Son afortunados de tener un piloto prometedor en Argentina”, afirmó.

La reacción posterior tomó otro camino. En lugar de desaparecer de las redes del equipo, los hinchas comenzaron a publicar mensajes en tono irónico en los que presentaban a Gasly como una suerte de héroe nacional.

Caption

“Gasly y Perón, un solo corazón”, escribió un usuario. Otro resumió su supuesto agradecimiento con una frase todavía más exagerada: “Mi viejo me dio la vida, Pierre las ganas de vivirla”.

La FIA acompañó las advertencia de Briatore a medios argentinos por los mensajes de odio en redes sociales

También aparecieron las referencias futboleras y automovilísticas. “Me deslumbra Pierre ‘Fangio’ Gasly, gran piloto”, publicó otro seguidor, mientras que alguien preguntó: “¿Soy yo o Gasly tiene cosas de Senna?”.

La lista de comparaciones continuó con una mezcla deliberada de épica y humor: “Fuerza Pierre. Venís vos y después Maradona, Colapinto y Messi”, escribió otro usuario.

Los comentarios se multiplicaron en las publicaciones de Alpine desde Bakú, donde se encuentra el equipo para disputar una nueva fecha de la Fórmula 1. Los mensajes aparecieron en español, francés e inglés y convirtieron durante varias horas las publicaciones del equipo en un particular homenaje al piloto de Normandía.

“Cuando pensé que mi vida no tenía sentido me desperté a la madrugada a ver cómo el sol salía por la pantalla de mi TV, era Pierre que me iluminó la vida”, escribió otro de los seguidores.

Franco Colapinto y Flavio Briatore

Qué había dicho Colapinto

Colapinto, por su parte, se había pronunciado sobre el episodio para repudiar las amenazas contra su compañero y pedirles a sus seguidores que respaldaran al equipo sin cruzar determinados límites.

Alpine también sostuvo que la decisión tomada durante el Gran Premio de España no tuvo como objetivo perjudicar a Colapinto. Dijo que el equipo no impartió una orden para favorecer a uno de sus pilotos sobre el otro.

LT