Gustavo Costas, en el cielo: "No somos millonarios, ni la mitad más uno, somos distintos"

Hincha de Racing desde la cuna, la hazaña de ganar la Copa Sudamericana fue para DT Gustavo Costas una alegría tal especial como inolvidable. Y en esa noche mágica de Asunción, se acordó de las críticas que recibía junto a sus jugadores hace apenas algunas semanas, considerando esos ataques como una "falta de respeto".

"Hoy ganamos. Había que ganarlo como sea, y se ganó, y lo merecíamos. Hicimos un buen primer tiempo, y en el segundo, bueno, si no sufrimos, no somos Racing. Nosotros tenemos que sufrir. Pero lo ganamos. Este grupo y la gente de Racing se lo merecen", destacó Costas con la voz ronca en la rueda de prensa posterior a la premiación.

El conjunto argentino se consagró en la final que se disputó en el estadio La Nueva Olla de Asunción la tarde del sábado al derrotar 3-1 en forma categórica al Cruzeiro de Brasil.

"No somos millonarios (en referencia a River), ni la mitad más uno (en alusión a Boca), pero somos distintos a todos", indicó Costas. "Hoy demostramos acá que somos distintos, estoy contento, orgulloso de tener aquí a mi familia, de tener a este grupo. Hoy les dieron una alegría a la gente de Racing, que hacía 36 años que no ganaba una final".

Pero Costas también se acordó de las críticas recibidas cuando al equipo no le iba bien en la liga local, y señaló que "a estos chicos [jugadores] los mataron, dijeron que se tenían que ir todos, y yo también. La falta de respeto fue terrible. Algunos tienen que salir y pedir perdón". Aunque no lo nombró, Costas apuntaba de manera implícita al periodista Flavio Azzaro, cuyo video pidiendo justamente que se vaya Costas se viralizó luego del partido en X, la ex Twitter.

El entrenador agregó que "no lo dije cuando estaban los palazos porque jugábamos mal. Lo dije el primer día que llegué, que si estamos juntos logramos muchas cosas. Cuando volvimos a estar juntos, mirá lo que logramos".

Al ser consultado sobre la chance de ganar también la Liga argentina, Costas ensayó un queja "no podemos festejar ni el día que salimos campeones", pero de inmediato agregó que "no tengo verso (mentira). Seguro vamos a pensar en el campeonato. Ellos (los jugadores) lo van a querer, pero primero hay que disfrutar esto...".

A su lado, el goleador del torneo con 10 tantos, Adrián Martínez, contó que Costas "nos hizo sentir como es Racing, que a veces hay que jugar, a veces hay que correr, siempre dejarlo todo. Dios estuvo de nuestro lado. Hubo un tiempo que no se estaban dando las cosas, que no nos tenían confianza. Pero estamos contentos por él, porque es una excelente persona".

HB