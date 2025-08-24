Histórico II: con un golazo de tiro libre de Di María, Central le ganó el clásico a Newell’s

Hay goles que quedan para toda la vida. Son los que funcionan como mojones cuando uno recuerda viejos tiempos. “El día que Caniggia le hizo el gol a Brasil, yo estaba viéndolo con mi abuelo en el comedor de su casa”. Ejemplos así sobran. Y si la vida es eso que sucede entre un Mundial y otro, en Rosario, la ecuación también existe con los clásicos de la ciudad. El Negro Fontanarrosa escribió varios cuentos que lo validan. Por esa misma razón es que probablemente en todo el pueblo canalla –y en el futbolero en general–, el gol de tiro libre de Ángel Di María que le dio el triunfo a Central en el clásico rosarino ante Newell’s, quede para siempre. Para el recuerdo. Para la historia.

Porque aparte el gol fue perfecto. Una parábola que todos soñamos, pero que casi nadie concreta. Muchos menos en un clásico. Pero como el Fideo está encantado desde siempre, porque rompió paredes y se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia, ahora también tiene este episodio en su carrera: un zurdazo desde casi 30 metros que pasó por encima de la barrera rojinegra y se clavó en el ángulo del arco de Espínola, a los 36 minutos del segundo tiempo.

El Gigante explotó, y de ahí en más, el delirio fue total: Newell’s se abalanzó para empatarlo como sea y sin demasiada claridad, y Central pudo estirar la ventaja de contra (hubo una apilada de Véliz que merecía otro final).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como se suponía, el encuentro comenzó con mucha fricción, disputado en cada sector del campo y con varias amonestaciones en los primeros minutos. Central intentó crear algo de juego asociado con Di María y Malcorra, mientras que Newell’s apostó al dúo Banega-Maroni. Sin embargo, ninguno de los dos pudo concretar situaciones de riesgo.

En el complemento, el partido se volvió más abierto. La primera llegada clara la tuvo Véliz –de gran partido, sobre todo por el aguante físico–, que exigió a Espínola con un cabezazo. Charly González tuvo la más clara para Newell’s, pero su remate salió por encima del travesaño. El clásico tenía el destino de tantos otros: un cero a cero aburrido. Pero apareció Di María con ese tiro libre perfecto. Angelito se emocionó, hizo emocionar a su pareja en la platea y hasta a Ariel Holan, que veía como esa genialidad destrababa el clásico.

Encima, tres minutos después Luciano Lollo fue expulsado y dejó a Newell’s con diez jugadores. La entrada y el debut de Darío Benedetto no movió la aguja del encuentro. Y el Gigante, como casi siempre en el último tiempo, fue una fiesta.

Cinco triunfos seguidos

Además de la victoria con el golazo de Di María, Rosario Central obtuvo ayer su ¡quinta! victoria consecutiva ante su clásico rival. La última vez que Newell’s se llevó un punto fue en el torneo 2023, cuando empataron 0 a 0 en el Parque de la Independencia. Luego, el Canalla se impuso 1-0 de local (Malcorra a los 86) en la Copa de la Liga 2023; por el mismo marcador de visitante en la Copa de la Liga 2024 (Malcorra); por 2-1 (Mallo) en Arroyito en 2024 y por 2-1 de visitante en el torneo pasado. Newell’s, además, sumó su 7° clásico sin victorias: la última se remomta a la Copa de la Liga 2022, cuando venció 1-0 en Arroyito.