El presidente Javier Milei apuntó contra el presidente del Xeneixe, Juan Román Riquelme, tras la derrota de Boca ante River en el Superclásico por la fecha 15 de la Liga Profesional. No es la primera vez que el libertario cruza al ídolo bostero, anteriormente ya había cuestionado su gestión en el club e incluso votó a favor del candidato de Mauricio Macri en las últimas elecciones.

“No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos”, señaló Milei en su cuenta de la red social X (extwitter). Esto hace referencia al dicho popular entre los economistas ortodoxos que sostiene que “no hay almuerzos gratis” (There is no such thing as a free lunch).

La frase quiere decir que la asistencia que el Estado proporciona a las personas necesitadas es costeada por los impuestos pagados por otros integrantes de la comunidad. De hecho, fue adoptada como título en uno de los libros de ensayos sobre política pública de Milton Friedman, el padre de la llamada “Escuela de Chicago” y uno de los economistas más aclamados por Milei.

Javier Milei y sus críticas a Juan Román Riquelme

Milei es un ferviente opositor de la gestión de Riquelme en Boca Juniors, a tal punto que en diciembre del año pasado, luego de asumir como Presidente, concurrió a la Bombonera para votar al opositor y candidato de Mauricio Macri, Andrés Ibarra. Además, cada vez que tiene la oportunidad de hablar de su club de fútbol, aprovecha para disparar contra el exfutbolista.

Hace unos meses, mientras daba una entrevista defendiendo el arribo de la Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el presidente cuestionó la “cultura societaria” de los clubes y señaló que es “un formato colectivista que romantiza la pobreza”. En este sentido, también cuestionó los manejos dentro de las asociaciones civiles deportivas.

"Debería estudiar más el caso para dar nombres concretos. Pero están claros ciertos desmanejos que ocurren en algunos clubes, como uno que tiene una publicidad con determinados productos y después esos productos aparecen a la venta... Boca", comenzó relatando el mandatario.

Y agregó que “la mala gestión de Riquelme lo está llenando de alegrías a River”, una oración que adquiere cierta ironía después de la derrota del Xeneize por 1-0 en el Superclásico de este sábado.

En cuanto a las elecciones en Boca, Milei asistió el 17 de diciembre vestido de manera informal y llegó pasadas las 10.30 de la mañana. Allí, realizó su voto para Ibarra en la carpa A, se tomó algunas fotografías y se dispuso a retirarse. Sin embargo, su salida representó un mal momento debido a que partidarios de Riquelme lo insultaron y abuchearon mientras se iba.

En una entrevista posterior, el mandatario aseguró que no estaba “enojado” con el ídolo bostero. “Uno sabe lo que hace y sabe las condiciones en las cuales juega. Sabía que me iban a mandar gente a insultar, ya tenía la información. Para mí era importante poner en claro la Argentina que queremos nosotros”, sostuvo.

Y añadió: “En cualquier parte del mundo, si el presidente de la Nación va y vota, el club debería estar orgulloso, pero Riquelme me mandó gente a insultar”. Finalmente, concluyó: "¿Me voy a dejar amedrentar? ¿Me voy a dejar apretar por el presidente de un club de fútbol? Me parece que no corresponde. Y menos me lo va a hacer a mí.

