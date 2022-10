Jorge Brito: “El próximo entrenador debe respetar la filosofía de River”

El presidente de River, Jorge Brito, aseguró que todavía no hubo contactos con ningún entrenador y que Enzo Francescoli ya inició los trabajos de búsqueda para encontrar el sucesor de Marcelo Gallardo, quien no seguirá como DT del equipo en 2023.

“Enzo (Francescoli), como mánager, tiene el desafío de buscar al sucesor y él sabrá cómo hacerlo. Le dije que se tome su tiempo, sin prisa y sin pausa, él sabrá cómo manejarse con las consultas”, dijo Brito en charla con la cadena ESPN.

Ante la consulta de algunos nombres, el dirigente opinó: “Escuché más de 10 nombres, pero no hay contactos con nadie. Tenemos tiempo, y el domingo hay un partido especial por todo lo que significa. Luego, la semana que viene, seguiremos”.

En cuanto al perfil, Brito explicó que “los técnicos más exitosos vinieron de River. Es un dato de la realidad, y eso les da una ventaja con relación al resto, pero no es algo que deba ser excluyente para la elección”.

Al tiempo que agregó: “No vamos a intentar que el técnico que le suceda a Gallardo haga lo mismo, porque eso te hace fracasar. Tiene que tener su impronta, pero hay una filosofía en River que debe respetarse. En eso se basará la búsqueda, y Enzo la conoce muy bien”.

En cuanto a los tiempos, Brito dio a entender que en 15 o 30 días se definirá la sucesión y que la semana próxima explicarán cómo es la programación de la pretemporada y los amistosos que se están planificando.

“Es una decisión de las más difíciles que me tocan como presidente; no hay que apurarse y ser pacientes. Lo que sí, lo vamos a manejar como siempre hacemos, con mucha reserva, y será un tema muy encriptado, lo vamos a manejar con cautela”, enfatizó Brito.

Por último, añadió: “Gallardo te ponía la vara muy alta y te desafiaba a que estemos siempre a esa altura y te obligaba a hacer lo mejor. Eso nos tiene que dejar que no hay que relajarse y que no podemos quedarnos en la zona de confort”.

La peor noticia. Brito reveló, además, cómo Gallardo le comunicó que no seguiría como entrenador del equipo. “Cuando terminó el partido con Platense, me llamó Matías Biscay al vestuario, fui a verlo a Marcelo y ahí me contó la triste noticia. Me dijo: ‘Jorge, vos me habías pedido que cuando llegara este momento te lo dijera lo antes posible’, me dijo que había sido un año muy difícil, cosa que ya habíamos charlado muchas veces”, reveló el presidente de la entidad de Núñez.

“A lo largo de los casi nueve años hubo muchos momentos en los que charlamos con Marcelo, de qué es lo que viene, de cómo seguimos, pero esta vez encontré una persona muy dolida por la decisión, pero muy aplomado, muy convencido y decidido; era algo ya determinante”, remarcó sobre la decisión del técnico más exitoso de la historia de River.

“Cuando salimos de la reunión, todos los que estábamos tomamos el compromiso de no decirle nada a nadie. Imagínense lo que fue llegar a casa y no poder hablarlo con nadie y, a la vez, tener que organizar reuniones sin poder decir qué es”, comentó el presidente de 43 años.