Un adiós que duele: Marcelo Gallardo anunció su salida como director técnico de River

Horas movilizantes para el mundo River luego de que el Muñeco sorprendiera convocando a una conferencia de prensa donde confirmó que le pone punto final a su mandato en el Millonario luego de ocho años y medio.

Pasado el mediodía del último jueves, Marcelo Gallardo convocó a la prensa y allegados para una conferencia con un anuncio importante. El DT Millonario no venía hablando post partido como suele hacer y decidió romper el silencio con un comunicado inesperado.

En pocas palabras arrojó un bombazo que impactó de lleno en el corazón del hincha de River que vio, cómo ese día que tan lejano parecía, finalmente llegó. Gallardo dejó impactado a los presentes y a quienes estaban prendidos a la pantalla chica anunciando que, luego de más de ocho años de ciclo, no continuará en el cargo en 2023.

En el sum del Monumental, acompañado de Jorge Brito, Matías Patanian y Enzo Francescoli, Gallardo tomó la voz de la conferencia y entre alguna lágrima confirmó que su tiempo como DT de River terminó: "Les comuniqué a los dirigentes que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas, es un momento delicado para expresarme", comentó el DT que llegó al club en 2014 y le cambió totalmente el rumbo.

Si bien había optimismo por una estadía más prolongada del Muñeco al lado de la línea de cal del Monumental, finalmente el técnico más ganador con La Banda tendrá su punto final en diciembre, descartando lo que en algún momento sonaba, con un 2023 con Napoleón en el banco de suplentes.

Si bien el shock está a flor de piel en el hincha de River por la salida de Gallardo, el próximo domingo se vivirá una jornada histórica en Núñez. A partir de las 20:30 River recibe a Rosario Central en la anteúltima fecha de la Liga Profesional, dejándole la puerta abierta a una verdadera fiesta para despedir a Napoleón con un homenaje acorde a su figura. "Es posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente gracias por el amor y el afecto que me brindaron", lanzó en la conferencia. Así las entradas, si bien viene siendo una constante, volaron y en el Monumental no caberá un alfiler.

Respecto al futuro del entrenador más ganador en River, admitió que se lo tomará con calma, que irá a disfrutar de la Copa del Mundo junto con sus hijos Santino, Nahuel y Matías y que el primer semestre del 2023 lo encontraría alejado del mundo futbolero para tomarse un merecido descanso.

Una baja que deja la vara alta

¿Por qué duele tanto la salida de Gallardo? A esa pregunta no le alcanzarían las palabras al hincha Millonario para poder responderla. Porque desde que Gallardo pisó el club con el traje de DT, la vida en Núñez pegó un giro de 180°. A partir del 6 de junio del 2014, Gallardo tenía planificado un futuro lleno de gloria para el club que lo disfrutó como futbolista también.

Además de darle una identidad y sentido de pertenencia únicos, el Muñeco, en ocho años y medio al mando, se ganó el título a mejor entrenador de la historia de River, cosechando 14 campeonatos, consiguiendo un promedio de casi dos vueltas olímpicas por año.

La anterior mención está abierta a gustos, comparándolo con Ramón Díaz, por ejemplo, pero toda esa gloria también lo posiciona estrictamente como el DT más ganador de la historia del club y el que más títulos internacionales consiguió. Su primer galardón llegó al poco tiempo: la Copa Sudamericana 2014, dejando en el camino a Boca, otra de sus sanas costumbres, de vencer al rival de toda la vida en instancias decisivas en el plano tanto nacional como internacional.

Luego llegó la siguiente lluvia de trofeos a las vitrinas en Núñez: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Supercopa 2019, Liga Profesional de Fútbol 2021 y el Trofeo de Campeones 2021.

Además de los títulos, Gallardo le imprimió un sentido de pertenencia importante al club en todas sus aristas. Encontró una identidad de juego que representa al hincha de River y al mismo tiempo le dio rodaje a los jugadores del semillero del club. En su mandato, el Muñeco hizo debutar en la primera del Millonario a 42 jugadores, encontrando entre ellos figuras que hoy deslumbran en las grandes ligas del mundo y nutren también la Selección Argentina.

Los casos más destacados son los de Guido Rodríguez (2014), Exequiel Palacios (2015), Gonzalo Montiel (2016), Julián Álvarez (2018) y Enzo Fernández (2020) que se han transformado bajo la mirada de Gallardo en jugadores de elite que hoy defienden la camiseta de diversos equipos del Viejo Continente y también integran la lista de jugadores del combinado nacional, para su gran mayoría campeones de América ante Brasil.

La formación de grandes jugadores no solo repercute dentro de la cancha, sino que también en lo que hace a la economía. Con los últimos casos de Julián Álvarez al Manchester City y Enzo Fernández al Benfica, la cifra por la que vendió River se acerca a los 270 millones de dólares, monto que no llegó a gastar en la mitad en refuerzos, con los cuales también acertó. A todo eso habría que agregarle el aporte económico de los premios por títulos y los sponsors que se acercaron gracias a ser un ciclo tan ganador.

Los partidos ante Boca que agrandaron aún más su imagen

Por último, otro ítem que generó tanto amor del hincha de River para con Gallardo fue en los cruces con el rival de toda la vida, Boca. Fueron 26 partidos, de los cuales ganó ocho, empató 11 empates y perdió siete. A simple vista parece ser un historial regular, sin mayores diferencias con Boca, pero si se desmenuzan esos triunfos allí aparece la sonrisa de los hinchas millonarios.

Tres de esos triunfos significaron títulos: primero en 2014, La Banda dejó en el camino a Boca en semifinales de la Copa Sudamericana, certamen que quedó en las vitrinas de Núñez. Luego comenzado el 2018, los de Gallardo se impusieron sobre el equipo de Guillermo Barros Schelotto en la final de la Supercopa Argentina.

Meses después, llegó el mayor hito en la historia de los Superclásicos: River gritó campeón luego de vencer 3-1 en el encuentro de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Luego, en la siguiente edición del certamen internacional, River volvió a hundir a Boca, en este caso en las semifinales de la Libertadores 2019, que luego, por pequeños detalles, perdió en manos del Flamengo. Así el recuerdo en River enfrentando a Boca con Gallardo a la par de la línea de cal son imborrables.

Respecto a la salida de Gallardo, no tiene una causa especifica. Apareció el lógico desgaste para una persona que supo manejar una olla a presión como es el Mundo River por más de ocho años, y vaya manera de hacerlo. Si bien algunos aseguran que se aleja del club con la cabeza gacha, el propio Gallardo anunció que se va en paz y tiene por qué.

Así se despidió el DT más ganador de la historia del club, que le dio una identidad ejemplar, hizo que otros equipos teman enfrentar a su equipo, y dejando de lado las rivalidades el común del hincha argentino sabe que Gallardo llevó al nuestro fútbol a lo más alto.

Ahora, con la noticia que movilizó a todo Núñez, ¿quién toma las riendas de River? No hay tiempo que perder, teniendo en cuenta que se aproxima la pretemporada para un 2023 con ilusiones renovadas en el Millonario. El mismo Brito confesó que no quería ser el presidente que iba a tener que convivir con la salida de Gallardo, pero los tiempos le jugaron una mala pasada.

Hay varios nombres en la órbita: Martín Demichelis, el ex River viene con una escuela de fútbol importante en el lomo dirigiendo las inferiores del Bayern Múnich y cuando se le consultó no dudo que agarraría River, además termina su vínculo en Alemania en diciembre. Hernán Crespo, otro ex River y que supo mostrar sus méritos para ponerse el buzo de DT millonario luego de lo realizado en Defensa y Justicia y San Pablo.

¿La opción para suceder al Muñeco podría salir del plantel actual del Millonario?

Hoy en el fútbol qatarí, Crespo también le dio el visto bueno a su llegada a River en caso de que se le presente. Javier Pinola, el nombre que más sorprende entre varias opciones. Si bien sigue siendo parte del plantel, todo indicaría que el ex Rosario Central está cerca de colgar los botines y ya tiene completo el curso de entrenador.

No sería retorcido pensar a Pinola que supo ser un técnico dentro de la cancha, ahora lo haga de traje afuera. Además, el sentido de pertenencia con el club y el amor del del hincha son dos ítems que ya tiene tachados en la lista. Eduardo Berizzo, el actual técnico de la Selección de Chile.

También con roce europeo y de selecciones, Berizzo tiene en mente la Eliminatorias Sudamericanas 2026 con la Roja, pero apareció en escena Omar Labruna, palabra autorizada en River y lo calificó como un DT a la talla de River. Pablo Aimar también entra en carrera. Si bien el Payasito está con Qatar 2022 entre ceja y ceja, siendo una pieza clave en el cuerpo técnico de Scaloni, desde su entorno lo pinchan para que en algún futuro sea el mandamás en River.

El propio Saviola confesó que lo ve capaz de ser técnico del Millonario, no solo por su sabiduría sino porque conoce al club y a su gente. Por último, aparece Ricardo Gareca. El Tigre fue tentado por Boca, pero no llegó a buen puerto la negociación. Así sin trabajo, el ex entrando de Perú, donde hizo historia, también pisa fuerte como candidato. El ex Vélez siempre estuvo en carpeta, ya que Enzo Francescoli lo barajó como una opción antes de que Gallardo llegue al club.

