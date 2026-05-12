¿Juan Fernando Quintero puede salir indemne tras enfrentar a la gente de River?

En la victoria por penales de River ante San Lorenzo, Juanfer Quintero fue el héroe de la noche tras participar en los dos goles convertidos por el Millonario, pero quedó en la lupa tras su descargo ante la gente.

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El partido se le hizo cuesta arriba a River. San Lorenzo se adelantó muy temprano y aguantó todo el partido con un jugador menos, pero con el ingreso de Quintero cayeron centros en el área del Ciclón y uno de ellos lo pudo conectar Marcos Acuña.

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En el tiempo extra, nuevamente los de Boedo volvieron a adelantarse con un gol de pelota parada y sobre el final de los 120 el colombiano volvió a hacer llover una pelota al área, pero todos siguieron de largo y la pelota, tras picar, entró. El tanto se da ya sobre la campana y ante un Monumental harto de la situación, lo que hizo un gol agónico ante el canto de "Que se vayan todos..."

El Millo se impuso por penales tras tres fallos de San Lorenzo y con Santiago Beltrán como figura, en lo que dejó una de las noches más épicas de los últimos tiempos en el Monu.

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La gran pregunta es, en caso de que River no salga campeón ¿Quedará marcado el 10 y capitán del millonario o su pasado opacará su enfrentamiento directo?. En muchas ocasiones, estas reacciones suelen ser producto de un descargo y así pareció el caso del colombiano, que demostró, sin mucho fútbol, que puede cambiar la realidad en un abrir y cerrar de ojos.

Con lagrimas en sus ojos y una notable emoción, una vez finalizado el encuentro, habló de un equipo que fue merecedor de la victoria y del amor que le tiene a La Banda: "Este club nos da muy duro, a veces más de lo normal... Le hemos dado mucho a este club y tenemos mucho para dar".

LT.