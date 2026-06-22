La paciencia de Scaloni

Cuando las horas periodísticas imponen cambios y especulan con variantes relevantes tácticas y de nombres, hay una charla silenciosa. Casi de miradas nomás…

Samuel, Ayala y Aimar se conocen de la Selección hace años. Estuvieron en uno de los golpes más duros en Mundiales allá por Japón-Corea 2002. Por eso aquella derrota en 2026 ante Arabia en el debut fue un mazazo. Los fantasmas se repitieron. Ahí Scaloni, jugó el Mundial 2006 y los conoció a todos después, era el único que no tenía esa “experiencia”. Y habló con miradas. Distendió y solamente advirtió que el equipo ya jugaba los “32vos de final”. Que no había margen para más derrotas. Y no paró.

Se viene Austria. Y cuentan que las charlas, a las que se suma el editor de videos, Matías Mana clave en él conocimiento del rival, fue de pocas palabras.

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¿Cambios? Uno, quizás dos. En un rato se verá. El tema es que el alma de este equipo campeón es un grupo silencioso. La esencia y la parte humana hacen que no haya cambios bruscos. Que puedan jugar casi todos o todos pero en el momento justo.



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Toca Austria, un rival más duro y que ataca menos que Argelia. Que juega mucho de arriba. Bien distinto al del debut y nada que ver con Jordania. Scaloni y su paciencia moverán piezas pero pocas. Las especulaciones periodísticas de salidas de Almada y Lautaro no le mueven la aguja. Y la de Molina es más una cuestión física que algo táctico.

Hay un dato genial que pinta entero a este cuerpo técnico pensante y de palabras justas: ellos se dividen a los jugadores en el año para mantener pequeños contactos que familiaricen el trato y lleve el día a día fuera de las fechas FIFA. Acá también lo hacen. Sutil y presencial. Cada uno tiene a sus “prefes” por más que hablen con todos en general. Esas charlas se sucedieron con pocas palabras para saber cómo están todos.



Los jugadores saben que esas conversaciones salen naturalmente pero son planeadas. No hay citas en oficinas, hay mates casuales, fútbol tenis ocasionales o una naranja y una manzana de por medio en alguno de los descansos. Ahí todos saben cómo están todos.

Los integrantes del cuerpo técnico saben que la decisión final del DT principal no son a las apuradas.

Tocar lo justo y necesario y algún retoque si el rival amerita el movimiento. Y punto. Por eso no nos apuremos. Los jugadores se enteran del equipo una hora y media antes del partido. Casi todos saben quiénes juegan y quiénes no pero alguna sorpresita siempre hay. Lo seguro es que entre partido y partido no hay pistas. Los periodistas llenaremos horas y horas de charlas tácticas. Pero en el cuerpo técnico se hace todo lo contrario. No abruma. Ayuda a relajar. Todos son parte. Tengamos paciencia. El “Método Scaloni” anda más que bien.